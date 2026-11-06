Come usare Aiutami a scrivere di Gemini in Gmail: guida passo per passo

di Redazione ZON

In sintesi. In Gmail «Aiutami a scrivere» è la funzione di Gemini che genera o migliora una bozza di email partendo da un’istruzione. La funzione si usa dal sito di Gmail sul computer e nell’app Gmail per Android: si scrive il prompt nella barra del prompt. A novembre 2026 la disponibilità dipende dall’account: Google Workspace, piano Google AI o account personale.

I punti chiave «Aiutami a scrivere» è la funzione di Gemini in Gmail che genera una nuova bozza di email o migliora un testo già scritto, in base a un’istruzione.

«Aiutami a scrivere» funziona nel sito di Gmail sul computer e nell’app Gmail per Android.

Le lingue supportate da «Aiutami a scrivere» sono otto: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo.

Per gli account Gmail personali senza abbonamento, le fonti ufficiali di Google non concordano sulla disponibilità in Italia: due pagine indicano solo gli Stati Uniti, il blog di Google Italia parla di rilascio per tutti.

Nell’app Gmail per Android, dopo aver toccato «Recreate», non si può tornare alla bozza precedente.

In Gmail apri una nuova email o una risposta e scrivi cosa vuoi dire nella barra del prompt di «Aiutami a scrivere». Se la barra non compare, fai clic su «Aiutami a scrivere». Poi controlla la bozza e perfezionala. La funzione dipende dal tipo di account: Google Workspace, piano Google AI o account personale senza abbonamento.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve per usare Aiutami a scrivere?

«Aiutami a scrivere» è la funzione di Gemini in Gmail che genera una nuova bozza di email oppure migliora il testo che hai già scritto, in base a un’istruzione. Funziona nel sito di Gmail sul computer e nell’app Gmail per Android. Non serve installare nulla di separato.

Quello che cambia è l’account. Nella tabella trovi cosa dicono le pagine di Google a novembre 2026.

Tipo di account Cosa risulta dalle pagine di Google Lavoro o scuola (Google Workspace) Serve un piano idoneo. La pagina di confronto elenca Business Starter, Standard e Plus; Enterprise Starter, Standard e Plus; Frontline Plus. Personale con abbonamento Google AI La funzione è elencata per Google AI Plus, Pro e Ultra. Personale senza abbonamento Gratuita, ma le guide ufficiali dicono che per ora è limitata agli Stati Uniti. Il blog di Google Italia parla invece di rilascio per tutti senza costi, con degli asterischi sulla disponibilità.

Le lingue supportate sono inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Il dispositivo deve avere impostata una di queste lingue.

Serve un abbonamento per usarla con un Gmail gratuito in Italia?

Le fonti ufficiali non concordano, e Google non ha reso nota una conferma univoca per gli account personali gratuiti in Italia. Una guida di Gmail e la pagina sulle lingue indicano gli Stati Uniti come unico paese per questi account. Il blog di Google Italia parla di rilascio gratuito per tutti.

La verifica più affidabile è pratica: apri una nuova email in Gmail e cerca «Aiutami a scrivere». Se non c’è, controlla che il tuo account rientri in uno dei casi della tabella.

Come si scrive una bozza con Aiutami a scrivere dal computer?

Apri Gmail sul computer. Fai clic sul pulsante per scrivere una nuova email («Compose» nella guida inglese, in alto a sinistra). In alternativa, rispondi a un’email o apri una bozza. In basso, scrivi il prompt nella barra del prompt. Se non trovi la barra, fai clic su «Aiutami a scrivere». Leggi la bozza generata. Per una versione diversa, scrivi una nuova istruzione nella barra del prompt. Per passare da una versione all’altra, fai clic su «Annulla» o «Ripeti» a destra della barra.

Il nome italiano esatto del pulsante per scrivere una nuova email non compare nella pagina italiana che abbiamo letto. Cerca quello in alto a sinistra.

Una versione più vecchia della guida italiana indica invece un pulsante «Aiutami a scrivere» nell’angolo in basso a sinistra della finestra. L’interfaccia cambia nel tempo: se non vedi la barra, cerca quel pulsante.

Posso usarla anche per rispondere a un’email?

Sì. Oltre che da una nuova email, puoi aprire una risposta o una bozza e usare la funzione da lì. Su Android vale lo stesso per i thread.

Come si usa Aiutami a scrivere sull’app Gmail per Android?

La guida italiana per mobile non è comparsa tra le fonti consultate. I passaggi seguenti vengono dalla guida ufficiale in inglese, per questo i nomi dei pulsanti sono in inglese. Nella tua app potrebbero avere un’etichetta italiana diversa.

Apri l’app Gmail. Tocca «Compose» in basso a destra. In alternativa, rispondi a un thread. In alto a destra, tocca «Help me write». Scrivi il prompt. Tocca «Create». Facoltativo: tocca «Recreate» per generare un’altra bozza. Per modificare, tocca il testo generato. Se la bozza va bene, tocca «Insert».

Attenzione: su Android, dopo aver creato una nuova versione con «Recreate» non puoi tornare alla precedente. Se una bozza ti piace, inseriscila prima di chiedere un’alternativa. Possono servire più tentativi. Per iOS non abbiamo trovato passaggi: guarda nelle impostazioni dell’app Gmail o nella guida ufficiale di Google.

Come si perfeziona una bozza che ho già scritto?

Non devi partire da zero. Scrivi la bozza, poi apri «Aiutami a scrivere» e chiedi di migliorare tono e chiarezza. Sul computer le opzioni sono nella barra del prompt, ma la pagina italiana letta non le elenca.

Su Android, dopo aver toccato «Help me write» in alto a destra, la guida inglese indica cinque opzioni: «Polish», «Formalize», «Elaborate», «Shorten» e «Write a draft». I nomi italiani non sono confermati dalle pagine ufficiali italiane.

Come scrivere un prompt che dia una bozza utile?

Google consiglia di essere il più specifici e dettagliati possibile. Più contesto dai, più la bozza sarà pertinente. Per essere sicuro dell’accuratezza dei fatti, la guida italiana suggerisce di menzionare nel prompt un’email o un file specifico.

Gli esempi della guida sono due: un invito di compleanno e una presentazione a un potenziale contatto commerciale. Un prompt di questo tipo potrebbe essere:

Scrivi un’email di presentazione per un potenziale cliente. Tono cordiale ma professionale, massimo tre paragrafi. Spiega chi sono e proponi una breve telefonata.

Se il primo risultato non convince, non riscrivere tutto: aggiungi una nuova istruzione, per esempio di accorciare o di cambiare il tono.

Gemini legge le mie altre email per scrivere la bozza?

Può farlo. «Aiutami a scrivere» può prendere in modo proattivo dettagli da altre email e file di Drive, come orari di voli, calendari e codici di prenotazione. Li usa per personalizzare la bozza nel tuo tono e stile, e solo quando usi la funzione.

Per vedere quali email e documenti sono stati usati, la pagina inglese indica il pulsante «Sources». Controlla sempre date, orari e codici nella bozza prima di inviarla.

Cosa fare se «Aiutami a scrivere» non compare o non si seleziona?

Prova queste mosse, indicate da Google:

Sul computer, ricarica la pagina del browser. Su Android o iOS, chiudi e riapri l’app Gmail. Controlla che il dispositivo abbia impostata una lingua supportata.

Se il problema resta, il motivo più probabile è l’account: torna alla tabella e verifica se il tuo piano o il tuo paese rientrano tra quelli idonei.

Quali funzioni di Gmail non vanno confuse con Aiutami a scrivere?

Il Centro assistenza usa tre nomi italiani per le funzioni di scrittura di Gemini in Gmail: «Aiutami a scrivere», «Correzione bozza» e «Risposte suggerite». Sono funzioni distinte.

Correzione bozze: secondo il blog di Google è per gli abbonati Google AI Pro e Ultra. La pagina delle lingue la elenca solo per inglese e spagnolo.

secondo il blog di Google è per gli abbonati Google AI Pro e Ultra. La pagina delle lingue la elenca solo per inglese e spagnolo. Chiedi a Gemini: è il pannello laterale di Gmail. Il Centro assistenza dice che gli abbonati Google AI Pro e Ultra negli Stati Uniti potrebbero non vederlo più. «Aiutami a scrivere» resta disponibile direttamente nel prodotto.

Google non ha reso note in queste pagine le date di ultimo aggiornamento dei requisiti, che vengono modificati nel tempo. I prezzi in euro dei piani Google AI e Workspace non sono stati verificati: controllali nelle pagine ufficiali del tuo piano.

Domande frequenti Serve un abbonamento per usare Aiutami a scrivere con un Gmail gratuito in Italia? Le fonti ufficiali di Google non concordano e non esiste una conferma univoca per gli account personali gratuiti in Italia. Una guida di Gmail e la pagina sulle lingue indicano gli Stati Uniti come unico paese, mentre il blog di Google Italia parla di rilascio gratuito per tutti. La verifica più affidabile è aprire una nuova email in Gmail e cercare «Aiutami a scrivere». Come si usa Aiutami a scrivere in Gmail dal computer? Si apre Gmail sul computer, si fa clic sul pulsante per scrivere una nuova email e si scrive il prompt nella barra in basso. Se la barra non compare, si fa clic su «Aiutami a scrivere». Poi si legge la bozza generata e si può chiedere una versione diversa con una nuova istruzione. Gemini legge le mie altre email per scrivere la bozza? «Aiutami a scrivere» può prendere in modo proattivo dettagli da altre email e file di Drive, come orari di voli, calendari e codici di prenotazione. Li usa per personalizzare la bozza nel tuo tono e stile, e solo quando usi la funzione. Il pulsante «Sources», indicato dalla pagina inglese, mostra quali email e documenti sono stati usati. Cosa fare se Aiutami a scrivere non compare in Gmail? Sul computer si ricarica la pagina del browser; su Android o iOS si chiude e si riapre l’app Gmail. Va controllato anche che il dispositivo abbia impostata una delle lingue supportate. Se il problema resta, il motivo più probabile è l’account: piano o paese potrebbero non essere idonei.

Fonte: Guida di Gmail (Google) – Crea bozze di email con Gemini in Gmail (IT, computer) · Guida di Gmail (Google) – stessa guida, variante it-SM più vecchia · Gmail Help (Google) – Draft emails with Gemini in Gmail (EN, computer) · Gmail Help (Google) – Draft emails with Gemini in Gmail (EN, Android) · Guida di Gmail (Google) – Scopri le funzionalità di Gemini in Gmail · Google Docs Editors Help – Supported languages for Google Workspace with Gemini · Gmail Help (Google) – Get started with Google Workspace with Gemini (EN, Business/Enterprise) · Guida di Google Drive (Google) – Inizia a utilizzare Google Workspace con Gemini (IT) · Guida per utenti Workspace (Google) – Utilizzare Google Workspace con Gemini · Blog Google Italia – Gmail entra nell’era Gemini · e-goo.it (articolo di terzi) · blissagency.it (articolo di terzi) · Multiplayer.it (articolo datato)