Come collegare ChatGPT a iCloud Mail e Calendario, anche su iPhone

di Redazione ZON

In sintesi. Per collegare ChatGPT di OpenAI a iCloud Mail si attiva il plugin «iCloud Mail» da Impostazioni > Plugins. Si inseriscono l’indirizzo @icloud.com, @me.com o @mac.com e una password specifica per le app generata su account.apple.com. Il calendario richiede il plugin separato «iCloud Calendar». I plugin sono disponibili dal 27 ottobre 2026 su web, desktop e iPhone, anche gratis.

I punti chiave OpenAI ha annunciato il 27 ottobre 2026 i plugin iCloud per ChatGPT, disponibili su tutti i piani, gratuito compreso, su web, app desktop e app per iOS.

ChatGPT usa 2 plugin distinti, «iCloud Mail» e «iCloud Calendar», e ciascuno va collegato separatamente.

Il collegamento di ChatGPT a iCloud richiede una password specifica per le app generata su account.apple.com, mai la password principale dell’Account Apple.

Il plugin iCloud Mail accetta solo indirizzi @icloud.com, @me.com o @mac.com, mentre il plugin iCloud Calendar chiede l’email principale dell’Account Apple.

Apple consente al massimo 25 password specifiche per le app attive contemporaneamente e le revoca tutte se si cambia la password principale dell’Account Apple.

Per collegare ChatGPT a iCloud Mail si attiva il plugin «iCloud Mail» da Impostazioni > «Plugins» e si inserisce l’indirizzo @icloud.com, @me.com o @mac.com insieme a una password specifica per le app, generata prima sull’Account Apple. Il calendario ha un plugin separato, «iCloud Calendar», da collegare a parte. La funzione è disponibile dal 27 ottobre 2026 su web, desktop e app per iPhone, con tutti i piani, anche quello gratuito.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è e cosa serve prima di iniziare

Secondo l’annuncio di OpenAI del 27 ottobre 2026, i plugin iCloud funzionano su tutti i piani di ChatGPT, gratuito compreso. Le piattaforme indicate sono il sito web, l’app desktop e l’app per iOS. Non serve quindi un abbonamento a pagamento.

Prima di aprire ChatGPT servono tre cose:

un indirizzo email iCloud che termina in @icloud.com, @me.com o @mac.com;

un Account Apple con l’autenticazione a due fattori attiva;

una password specifica per le app, meglio due: una per Mail e una per Calendario.

La password principale dell’Account Apple non va mai inserita in ChatGPT. Apple prevede le password specifiche per le app proprio per l’accesso da app di sviluppatori diversi da Apple.

La distribuzione, secondo quanto riportato da alcune testate che citano OpenAI, è graduale in tutto il mondo: alcuni account potrebbero non vedere ancora l’opzione. A fine ottobre 2026 non è stato reso noto se il servizio sia già attivo per tutti in Italia e nell’Unione europea.

Cosa può fare ChatGPT con iCloud Mail e Calendario

I due plugin hanno funzioni diverse. Ecco cosa permettono e cosa chiedono al momento del collegamento.

Plugin Cosa fa ChatGPT Email da inserire Password iCloud Mail Trova e legge le email, gestisce messaggi e bozze, invia posta, cerca i contatti iCloud Indirizzo iCloud Mail (@icloud.com, @me.com o @mac.com) Password specifica per le app iCloud Calendar Mostra i calendari, trova gli eventi, li aggiunge e li modifica Email principale dell’Account Apple (può essere diversa da quella di iCloud Mail) Password specifica per le app

Installare uno dei due plugin non autorizza l’altro servizio. Chi vuole sia la posta sia il calendario deve ripetere la procedura due volte.

Come generare la password specifica per le app sull’Account Apple

È il passaggio da fare per primo, perché senza questa password il modulo di ChatGPT non si completa.

Controllate che il vostro Account Apple abbia l’autenticazione a due fattori: senza, Apple non consente di generare password specifiche per le app. Accedete al vostro Account Apple su account.apple.com. Cercate la voce per generare una password specifica per le app: sulla pagina di supporto Apple in inglese si chiama «Generate an app-specific password». Seguite i passaggi sullo schermo e annotate la password che compare. Ripetete l’operazione per avere una seconda password, da usare per il calendario.

Il nome esatto delle voci nell’interfaccia italiana dell’Account Apple non è stato verificato su una pagina ufficiale Apple in italiano: se non trovate la dicitura, cercatela nella sezione dedicata all’accesso e alla sicurezza dell’account. Apple consente di avere al massimo 25 password specifiche per le app attive contemporaneamente.

Come collegare iCloud Mail in ChatGPT, passo per passo

I nomi delle voci seguono il centro assistenza OpenAI, che li riporta in inglese. Nell’app in italiano il menu delle impostazioni compare come «Impostazioni»; il percorso preciso per raggiungerlo dall’app per iPhone non è stato documentato, quindi partite dal menu delle impostazioni dell’app.

In ChatGPT aprite «Impostazioni» (in inglese «Settings») e poi «Plugins». Selezionate «iCloud Mail». Toccate «Install plugin», se compare: in alcuni casi avvia direttamente la procedura di collegamento. Se richiesto, toccate «Connect» o proseguite con la configurazione dell’app. Nel modulo inserite l’indirizzo iCloud Mail (@icloud.com, @me.com o @mac.com) e la password specifica per le app. Controllate i servizi e i permessi richiesti e completate l’autorizzazione.

Alcune testate descrivono percorsi diversi, per esempio un’area «connectors» o un pulsante «+» accanto al plugin nella sezione «New & Noteworthy». Le diciture possono cambiare con gli aggiornamenti dell’app: se non vedete «Plugins», cercate una sezione dedicata alle app collegate.

Come collegare anche iCloud Calendar

Tornate in «Plugins» e selezionate «iCloud Calendar». Ripetete i passaggi di installazione e collegamento. Nel modulo inserite l’email principale dell’Account Apple e la seconda password specifica per le app. Completate l’autorizzazione. Verificate quale account risulta collegato: se compare «Connected accounts» potete vedere gli account collegati o aggiungerne un altro con «Connect another account».

Secondo un aggiornamento riportato da una testata, i due plugin funzionano anche con ChatGPT Dots, ed è possibile chiedere direttamente a un Dot di configurarli.

Un esempio d’uso

Una volta collegati i plugin, basta scrivere la richiesta in chat. Per la posta, per esempio: «Cerca nella mia casella iCloud le email del commercialista sulla dichiarazione e preparami una bozza di risposta». ChatGPT può trovare i messaggi e creare la bozza.

Per il calendario: «Aggiungi al mio calendario iCloud una cena venerdì alle 20:30 a Salerno». Il plugin può creare l’evento o modificarne uno esistente. Ricordate che il plugin Mail può anche inviare email, non solo leggerle: controllate sempre cosa state autorizzando.

Perché ChatGPT non vede la mia Gmail nell’app Mail dell’iPhone?

Il collegamento riguarda solo iCloud. Non dà accesso a tutto ciò che si trova nelle app Mail e Calendario di Apple: un account Gmail o Outlook aggiunto all’app Mail dell’iPhone non viene letto e richiede un collegamento a parte.

Errori comuni e avvertenze

Il modulo di Mail rifiuta l’indirizzo

È l’errore più frequente: per Mail e Calendario si possono dover usare due email diverse. Il plugin Mail accetta solo l’indirizzo iCloud Mail (@icloud.com, @me.com o @mac.com); il plugin Calendar vuole l’email principale dell’Account Apple. Controllate di non averle invertite.

Il collegamento smette di funzionare

Se cambiate o reimpostate la password principale dell’Account Apple, Apple revoca in automatico tutte le password specifiche per le app. Il collegamento va rifatto generando una password nuova.

Come togliere davvero l’accesso a ChatGPT

Scollegare il plugin in ChatGPT non basta: la password specifica per le app resta valida finché non la revocate su account.apple.com. Per chiudere del tutto l’accesso fate entrambe le cose: prima scollegate il plugin, poi revocate la password.

Account di lavoro

Negli account ChatGPT gestiti da un’organizzazione (workspace) sono gli amministratori a decidere quali plugin si possono usare. Se l’opzione non compare, il motivo potrebbe essere questo.

Permessi e privacy

Secondo fonti secondarie che citano OpenAI, i livelli di permesso sono quattro: «Always ask», «Allow read actions», «Allow low-risk actions» e «Allow all actions»; l’ultimo è indicato come il più rischioso. Le stesse fonti riportano che, per gli utenti Free, Plus, Go e Pro, OpenAI può usare i dati letti dalle app per addestrare i modelli se è attiva l’impostazione «Improve the model for everyone».

Con la Memoria attiva, inoltre, ChatGPT può ricordare informazioni lette dalle email o dal calendario. Chi preferisce evitarlo può controllare entrambe le impostazioni prima di collegare iCloud.

Cosa resta da chiarire

A fine ottobre 2026 non sono stati resi noti la versione minima dell’app ChatGPT per iOS richiesta e il percorso esatto delle voci nell’interfaccia italiana. Se non vedete ancora i plugin, aggiornate l’app dall’App Store e ricontrollate nei giorni successivi, visto che la distribuzione è graduale.

Domande frequenti Serve ChatGPT Plus per collegare iCloud Mail? No, secondo l’annuncio di OpenAI del 27 ottobre 2026 i plugin iCloud di ChatGPT funzionano su tutti i piani, compreso quello gratuito. Sono disponibili sul sito web, sull’app desktop e sull’app per iOS. Quale password devo usare per collegare ChatGPT a iCloud? Per collegare ChatGPT a iCloud serve una password specifica per le app, generata su account.apple.com con l’autenticazione a due fattori attiva. La password principale dell’Account Apple non va mai inserita in ChatGPT. Conviene generarne 2, una per iCloud Mail e una per iCloud Calendar. Perché il plugin iCloud Mail di ChatGPT rifiuta il mio indirizzo email? Il plugin iCloud Mail di ChatGPT accetta solo indirizzi che terminano in @icloud.com, @me.com o @mac.com. Il plugin iCloud Calendar chiede invece l’email principale dell’Account Apple, che può essere diversa. Spesso l’errore nasce dall’aver invertito i due indirizzi. Come tolgo a ChatGPT l’accesso alla mia posta iCloud? Per togliere a ChatGPT l’accesso a iCloud non basta scollegare il plugin, perché la password specifica per le app resta valida. Bisogna prima scollegare il plugin in ChatGPT e poi revocare la password su account.apple.com. ChatGPT può leggere la Gmail aggiunta all’app Mail dell’iPhone? No, i plugin iCloud di ChatGPT danno accesso solo alla posta e al calendario iCloud. Un account Gmail o Outlook aggiunto all’app Mail dell’iPhone non viene letto e richiede un collegamento a parte.

Foto: Anne-Sophie Waag (WMDE) (CC BY)

Fonte: OpenAI Help Center · Supporto Apple ·