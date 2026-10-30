Patrick Stewart morto a 86 anni: da Shakespeare al capitano Picard e al professor Xavier

di Redazione ZON

In sintesi. L’attore britannico Patrick Stewart, interprete del capitano Jean-Luc Picard in «Star Trek» e del professor Charles Xavier negli «X-Men», è morto il 28 ottobre 2026 a Los Angeles, a 86 anni. La portavoce Kelly Bush Novak ha confermato che l’attore si è spento in casa, circondato da familiari e amici. Stewart soffriva di Alzheimer e di demenza a corpi di Lewy.

I punti chiave Patrick Stewart è morto il 28 ottobre 2026 a Los Angeles, a 86 anni, secondo quanto confermato dalla portavoce Kelly Bush Novak.

Patrick Stewart soffriva di Alzheimer e di demenza a corpi di Lewy.

Patrick Stewart nacque il 13 luglio 1940 a Mirfield, nello Yorkshire, e dal 1966 recitò per 14 anni nella Royal Shakespeare Company.

Patrick Stewart interpretò Jean-Luc Picard in «Star Trek: The Next Generation» dal 1987 per 7 stagioni e 4 film, e Charles Xavier negli «X-Men» dal 2000.

Patrick Stewart vinse 2 Laurence Olivier Awards e 1 Grammy e nel 2010 fu nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II.

Patrick Stewart, l’attore britannico che ha dato volto al capitano Jean-Luc Picard di «Star Trek» e al professor Charles Xavier degli «X-Men», è morto a Los Angeles a 86 anni.

Patrick Stewart è morto il 28 ottobre 2026. La sua portavoce storica, Kelly Bush Novak, ha confermato che l’attore si è spento “in casa, circondato dall’affetto dei familiari e degli amici, tra musica, preghiere, lacrime e risate”. Stewart soffriva di Alzheimer e di demenza a corpi di Lewy.

Come un ragazzo dello Yorkshire arrivò alla Royal Shakespeare Company

Patrick Stewart nacque il 13 luglio 1940 a Mirfield, nello Yorkshire, in una famiglia operaia. L’infanzia fu segnata dall’alcolismo del padre e dalle violenze subite dalla madre. Il teatro diventò presto il suo rifugio.

A 15 anni Patrick Stewart scriveva per un quotidiano locale. Il direttore gli chiese di scegliere tra giornalismo e recitazione: lui si licenziò per ripicca e scelse il palcoscenico. Una borsa di studio lo portò alla Bristol Old Vic Theatre School.

Nel 1966 Patrick Stewart entrò nella Royal Shakespeare Company di Stratford-upon-Avon, dove rimase 14 anni. Nel corso della carriera vinse due Laurence Olivier Awards e un Grammy. Ottenne quattro candidature agli Emmy e una ai Tony, nel 2008, per «Macbeth». Nel 2010 la regina Elisabetta II lo nominò cavaliere.

Perché Picard e Xavier hanno reso Patrick Stewart un’icona

Nel 1987 Patrick Stewart ottenne il ruolo di Jean-Luc Picard in «Star Trek: The Next Generation». Gene Roddenberry, creatore della saga, all’inizio non voleva un britannico calvo al comando dell’Enterprise. Stewart era convinto che la serie sarebbe durata una sola stagione: le stagioni furono sette, seguite da quattro film.

Nel 2000 Patrick Stewart diventò il professor Charles Xavier negli «X-Men», accanto all’amico Ian McKellen nei panni di Magneto. Nel 2017 spiegò all’Hollywood Reporter il suo legame con i due personaggi: “Li ammiravo per la loro moralità, gentilezza, sensibilità e compassione”.

Anno Titolo Note 1981 Excalibur Regia di John Boorman 1984 Dune Regia di David Lynch 1987 Star Trek: The Next Generation Jean-Luc Picard, sette stagioni 2000 X-Men Charles Xavier 2017 Logan – The Wolverine Charles Xavier 2020 Star Trek: Picard Tre stagioni, in Italia su Prime Video

L’ironia sui social e l’impegno civile di Patrick Stewart

Dietro l’aria austera e la voce baritonale, Patrick Stewart aveva fama di nascondere un’ironia pungente. Negli ultimi anni conquistò nuovi fan sui social: si fece fotografare nella vasca da bagno vestito da aragosta. Uno scatto che lo ritraeva mentre raccoglieva mele diventò un meme.

Patrick Stewart si è impegnato nella difesa delle vittime di violenza domestica e dei veterani. L’attore lascia la terza moglie, la musicista Sunny Ozell, e due figli, Daniel e Sophia.

Come Hollywood ha salutato il capitano Picard

Hugh Jackman ha recitato accanto a Patrick Stewart nella saga degli X-Men dal 2000 fino a «Logan – The Wolverine» del 2017. Il suo saluto: “Ho imparato tantissimo da lui. Mi mancherai, Patrick Stewart, per tutti i giorni della mia vita”.

Ian McKellen, interprete di Magneto, ha ricordato l’amico così: “Portava il cuore in mano, e questo lo rendeva un uomo su cui poter contare, da ammirare e, nel mio caso, da amare”. George Takei, il Sulu della serie originale di «Star Trek», lo ha salutato con queste parole: “Riposa tra le stelle, capitano”.

Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle esequie di Patrick Stewart.

Domande frequenti Quando è morto Patrick Stewart? Patrick Stewart è morto il 28 ottobre 2026 a Los Angeles, all’età di 86 anni. La portavoce Kelly Bush Novak ha confermato che l’attore si è spento in casa, circondato da familiari e amici. Di cosa soffriva Patrick Stewart? Patrick Stewart soffriva di Alzheimer e di demenza a corpi di Lewy. La notizia è stata riferita insieme alla conferma della morte dell’attore, avvenuta il 28 ottobre 2026 a Los Angeles. In quali film e serie ha recitato Patrick Stewart? Patrick Stewart è stato il capitano Jean-Luc Picard in «Star Trek: The Next Generation» dal 1987 e in «Star Trek: Picard» dal 2020. Ha interpretato il professor Charles Xavier negli «X-Men» dal 2000 e in «Logan – The Wolverine» del 2017. Ha recitato anche in «Excalibur» di John Boorman nel 1981 e in «Dune» di David Lynch nel 1984. Chi era la moglie di Patrick Stewart? La terza moglie di Patrick Stewart è la musicista Sunny Ozell. L’attore lascia anche due figli, Daniel e Sophia. Dove vedere Star Trek: Picard in Italia? In Italia la serie «Star Trek: Picard», con Patrick Stewart nel ruolo di Jean-Luc Picard, è disponibile su Prime Video. La serie è uscita nel 2020 e conta tre stagioni.