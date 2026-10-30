Raccordo Salerno-Avellino riaperto dopo l’urto al cavalcavia del km 6,100: la parte superiore è sotto sequestro

di Redazione ZON

In sintesi. Il raccordo Salerno-Avellino è stato riaperto in entrambe le direzioni nella tarda serata del 29 ottobre 2026, dopo la chiusura al km 6,100, tra Baronissi e Salerno, dove un mezzo trasportato su un carrellone ha colpito un cavalcavia. Il 30 ottobre 2026 il traffico è regolare. La parte superiore del cavalcavia, di competenza del Comune di Salerno, è sotto sequestro.

I punti chiave Il raccordo autostradale Salerno-Avellino è stato riaperto in entrambe le direzioni nella tarda serata del 29 ottobre 2026.

La chiusura del raccordo Salerno-Avellino riguardava il km 6,100, tra Baronissi e Salerno, dove un mezzo meccanico caricato su un carrellone ha colpito un cavalcavia.

Il 30 ottobre 2026 la circolazione sul raccordo Salerno-Avellino risulta regolare in entrambe le direzioni, senza limitazioni comunicate al km 6,100.

La parte superiore del cavalcavia al km 6,100, di competenza del Comune di Salerno, è sotto sequestro. L’autorità che ha disposto il provvedimento non è stata resa nota.

Le squadre di Anas hanno messo in sicurezza il cavalcavia e rimosso le parti delle travi rimaste in bilico, con il coordinamento della Prefettura di Salerno.

Il raccordo autostradale Salerno-Avellino è stato riaperto in entrambe le direzioni nella tarda serata del 29 ottobre 2026. La chiusura riguardava il km 6,100, tra Baronissi e Salerno, dove un mezzo meccanico caricato su un carrellone ha colpito un cavalcavia.

Il 30 ottobre 2026 la circolazione sul raccordo Salerno-Avellino risulta regolare in entrambe le direzioni. La parte superiore del cavalcavia danneggiato, di competenza del Comune di Salerno, è invece sotto sequestro.

Cosa cambia per chi percorre il raccordo il 30 ottobre

Chi viaggia sul raccordo Salerno-Avellino nel tratto tra Baronissi e Salerno può transitare senza deviazioni in entrambe le direzioni. Al momento non sono state comunicate limitazioni di corsia o di velocità al km 6,100.

Non sono stati resi noti la durata complessiva della chiusura del raccordo Salerno-Avellino né l’orario esatto della riapertura, indicata solo come tarda serata del 29 ottobre 2026.

Come è stato messo in sicurezza il cavalcavia

Il personale dell’Azienda nazionale autonoma delle strade (Anas) è intervenuto al km 6,100 del raccordo Salerno-Avellino. Le squadre Anas hanno messo in sicurezza il cavalcavia e rimosso le parti delle travi danneggiate rimaste in bilico sopra la carreggiata.

Le operazioni sul raccordo Salerno-Avellino sono state coordinate dalla Prefettura di Salerno. Insieme ad Anas hanno lavorato la Polizia Stradale di Eboli, il Comando Provinciale di Salerno e la Protezione Civile.

Perché il cavalcavia resta sotto sequestro

La parte superiore del cavalcavia sul raccordo Salerno-Avellino, cioè la porzione di competenza del Comune di Salerno, è stata posta sotto sequestro. Non è stato reso noto quale autorità abbia disposto il provvedimento né con quale motivazione.

Restano da chiarire diversi aspetti dell’incidente al km 6,100: l’ora dell’impatto, l’eventuale presenza di feriti e le condizioni del conducente del carrellone. Non è stato comunicato neppure se la strada che passa sopra il cavalcavia sia chiusa al traffico.

Cosa succede adesso

Sul raccordo Salerno-Avellino il traffico scorre regolarmente. Per la parte superiore del cavalcavia, di competenza del Comune di Salerno, non sono stati indicati tempi per verifiche strutturali, lavori di ripristino o dissequestro. ZON.it aggiornerà il pezzo quando Anas, Prefettura di Salerno o Comune di Salerno diffonderanno nuove informazioni.

Domande frequenti Il raccordo Salerno-Avellino è aperto? Sì. Il raccordo autostradale Salerno-Avellino è stato riaperto in entrambe le direzioni nella tarda serata del 29 ottobre 2026. Il 30 ottobre 2026 la circolazione tra Baronissi e Salerno risulta regolare, senza deviazioni. Perché è stato chiuso il raccordo Salerno-Avellino? Il raccordo Salerno-Avellino è stato chiuso al km 6,100, tra Baronissi e Salerno, perché un mezzo meccanico caricato su un carrellone ha colpito un cavalcavia. Le squadre di Anas hanno poi messo in sicurezza la struttura e rimosso le parti delle travi danneggiate rimaste in bilico sopra la carreggiata. Ci sono limitazioni al km 6,100 del raccordo Salerno-Avellino? Al 30 ottobre 2026 non sono state comunicate limitazioni di corsia o di velocità al km 6,100 del raccordo Salerno-Avellino. Nel tratto tra Baronissi e Salerno si transita senza deviazioni in entrambe le direzioni. Perché il cavalcavia sul raccordo Salerno-Avellino è sotto sequestro? La parte superiore del cavalcavia al km 6,100 del raccordo Salerno-Avellino, di competenza del Comune di Salerno, è stata posta sotto sequestro dopo l’urto di un mezzo trasportato su un carrellone. Al 30 ottobre 2026 non sono stati resi noti l’autorità che ha disposto il provvedimento, la motivazione e i tempi del dissequestro. Chi è intervenuto sul cavalcavia del raccordo Salerno-Avellino? Sul cavalcavia al km 6,100 del raccordo Salerno-Avellino è intervenuto il personale di Anas, con il coordinamento della Prefettura di Salerno. Insieme ad Anas hanno lavorato la Polizia Stradale di Eboli, il Comando Provinciale di Salerno e la Protezione Civile.