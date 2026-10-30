Jolanda Renga a The Traitors 2: «Mamma Ambra ad Amici? Per me è perfetta»

di Redazione ZON

In sintesi. Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è tra i concorrenti di The Traitors 2, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi in partenza il 6 novembre 2026. Su Ambra Angiolini, nuova docente di ballo ad Amici, Jolanda Renga ha detto: «Per me mamma è perfetta».

I punti chiave Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è nel cast di The Traitors 2, reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi.

The Traitors 2 esce su Prime Video con 3 episodi il 6 novembre, 2 episodi il 13 novembre e il finale il 20 novembre 2026.

La seconda stagione di The Traitors è prodotta da Fremantle Italia e introduce il traditore segreto, pensato per incrinare le alleanze tra i concorrenti.

Ambra Angiolini è entrata nel corpo docenti di Amici per la categoria ballo, e la figlia Jolanda Renga la definisce «perfetta».

Contro gli hater sui social Jolanda Renga blocca chi la insulta: «La mia pagina è un po’ come se fosse casa mia».

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è tra i concorrenti di The Traitors 2, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi in partenza il 6 novembre. Sulla madre, nuova docente di ballo ad Amici, ha detto: «Per me mamma è perfetta».

Perché Jolanda Renga ha accettato The Traitors 2

In un’intervista video esclusiva rilasciata a SuperGuida TV, Jolanda Renga ha spiegato di aver visto la prima stagione italiana di The Traitors e di aver desiderato subito parteciparvi. Ha definito il format «fighissimo» e ha aggiunto: «Mi sono lanciata, per la prima volta in vita mia, senza pensarci».

In un gioco fondato su bluff e inganni, Jolanda Renga si descrive come l’opposto di una traditrice: «Io nella vita sono leale, non so dire le bugie». Sui compagni di gioco riconosce di essere stata «circondata da bravi giocatori», ma si tira fuori da quella categoria e non indica un nome preciso.

Come funziona la seconda stagione di The Traitors

La seconda stagione di The Traitors è prodotta da Fremantle Italia. Alessia Marcuzzi veste i panni della Signora della Fortezza, con una conduzione descritta come più rigida e severa. Il gioco alterna prove fisiche, strategie e sospetti. Una novità è il traditore segreto, inserito per incrinare le alleanze tra i concorrenti.

Nel cast di The Traitors 2, oltre a Jolanda Renga, ci sono Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Awed, Biondo, Camihawke, Daniele Gattano, Filippo Magnini, Francesca Barra, Gianluca Torre, Giorgia Palmas, Mario Ermito, Pasquale La Rocca e Valentina Nappi.

Data Uscita su Prime Video 6 novembre Primi tre episodi 13 novembre Due episodi 20 novembre Finale

Cosa pensa Jolanda Renga di Ambra Angiolini ad Amici

Ambra Angiolini è entrata nel corpo docenti della scuola di Amici per la categoria ballo. La figlia Jolanda Renga la difende senza esitazioni: «È una persona che ha una signora carriera alle spalle che si è costruita da sola, quindi lei può fare quello che vuole e lo fa molto bene».

Jolanda Renga racconta di aver visto la prima stagione di The Traitors insieme ad Ambra Angiolini. Il consiglio ricevuto dai genitori prima del reality è stato uno solo: divertirsi ed essere se stessa. Un talent o Ballando con le Stelle, per ora, non rientrano nei piani: «Io sono un po’ timida, quindi faccio fatica».

Come Jolanda Renga affronta gli hater sui social

Contro gli insulti online Jolanda Renga ha una regola netta: blocca. «La mia pagina è un po’ come se fosse casa mia», ha spiegato, paragonando chi offende a un ospite indesiderato. Dice di rispondere anche con ironia, perché è «un po’ stufa di leggere e basta».

A ferirla, secondo il suo racconto, è l’idea di essere giudicata solo per l’aspetto fisico. Jolanda Renga invita tutti a ridimensionare la cattiveria sui social, che a suo dire colpisce chiunque, «dal video degli anatroccoli a un bimbo, a un cagnolino».

Cosa c’è nel futuro di Jolanda Renga

Sul futuro professionale Jolanda Renga preferisce non scegliere ancora una strada. Il primo obiettivo dichiarato è la laurea, poi cogliere le occasioni che arriveranno. Il pubblico potrà vederla in gara su Prime Video dal 6 novembre, con il finale di The Traitors 2 previsto per il 20 novembre.

Domande frequenti Quando esce The Traitors 2 su Prime Video? The Traitors 2 debutta su Prime Video il 6 novembre 2026 con i primi tre episodi. Il 13 novembre escono altri due episodi e il finale è previsto per il 20 novembre. Chi c’è nel cast di The Traitors 2? Nel cast di The Traitors 2 ci sono Jolanda Renga, Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Awed, Biondo, Camihawke, Daniele Gattano, Filippo Magnini, Francesca Barra, Gianluca Torre, Giorgia Palmas, Mario Ermito, Pasquale La Rocca e Valentina Nappi. Il reality di Prime Video è condotto da Alessia Marcuzzi. Perché Jolanda Renga ha partecipato a The Traitors? In un’intervista video a SuperGuida TV, Jolanda Renga ha raccontato di aver visto la prima stagione italiana di The Traitors e di aver voluto subito partecipare. Ha definito il format «fighissimo» e ha detto di essersi lanciata «per la prima volta in vita mia, senza pensarci». Cosa pensa Jolanda Renga di Ambra Angiolini ad Amici? Jolanda Renga difende la madre Ambra Angiolini, entrata come docente di ballo nella scuola di Amici. Secondo Jolanda Renga, Ambra Angiolini ha «una signora carriera alle spalle che si è costruita da sola» e può fare quello che vuole, facendolo molto bene. Come funziona The Traitors 2 con Alessia Marcuzzi? Nella seconda stagione di The Traitors, prodotta da Fremantle Italia, Alessia Marcuzzi è la Signora della Fortezza. Il gioco alterna prove fisiche, strategie e sospetti, e introduce come novità il traditore segreto per incrinare le alleanze tra i concorrenti.