Nicla Ozenda racconta Gerry Scotti: «Una macchina da guerra, un professionista assoluto»

di Redazione ZON

In sintesi. Nicla Ozenda, ex cantante del quiz di Canale 5 La Ruota della Fortuna, descrive Gerry Scotti come «una macchina da guerra» e «un professionista assoluto» in un’intervista al settimanale Chi, riportata da ZON.it il 30 ottobre 2026. Nicla Ozenda ha lasciato il programma per un intervento chirurgico a una corda vocale per rimuovere una cisti.

I punti chiave Nicla Ozenda definisce Gerry Scotti «una macchina da guerra» e «un professionista assoluto» in un’intervista al settimanale Chi.

Nicla Ozenda ha lasciato La Ruota della Fortuna per un intervento chirurgico a una corda vocale, necessario per rimuovere una cisti.

Secondo Nicla Ozenda, Gerry Scotti ha trattato i membri del cast come colleghi fin dal primo giorno, in un anno e mezzo di registrazioni insieme.

Gerry Scotti si è commosso quando Nicla Ozenda ha annunciato il ritiro dal programma di Canale 5.

Non è stato comunicato chi sostituirà Nicla Ozenda come cantante de La Ruota della Fortuna.

Nicla Ozenda, ex cantante de La Ruota della Fortuna, definisce Gerry Scotti «una macchina da guerra» e «un professionista assoluto». Lo ha detto in un’intervista al settimanale Chi, dopo aver lasciato il programma per un delicato intervento chirurgico.

Che cosa ha detto Nicla Ozenda su Gerry Scotti

Nel racconto di Nicla Ozenda, Gerry Scotti non ha mai fatto pesare il suo ruolo di conduttore. La cantante descrive un gruppo di lavoro unito, nato in un anno e mezzo di registrazioni passate insieme nello studio de La Ruota della Fortuna.

«Gerry non ha mai mostrato superiorità, fin dal primo giorno ci ha trattati come colleghi. Dopo un anno e mezzo passato lì si è formata una famiglia vera: parliamo, ridiamo, ci confrontiamo.»

Nicla Ozenda racconta anche le attenzioni ricevute da Gerry Scotti nel periodo più complicato. Secondo la cantante, il conduttore le ha chiesto con costanza come stesse.

«In questo periodo difficile ha avuto un occhio di riguardo costante per me, chiedendomi sempre come stessi. Sapere che chi ti ha tenuto compagnia attraverso la televisione per anni, ora è lì accanto a te è inspiegabile.»

Gerry Scotti si è commosso quando Nicla Ozenda ha annunciato il suo ritiro dal programma di Canale 5. Il dettaglio sulla reazione del conduttore conferma il clima descritto dalla cantante.

Perché Nicla Ozenda ha lasciato La Ruota della Fortuna

Nicla Ozenda ha dovuto fermarsi per un intervento a una corda vocale: una cisti va rimossa chirurgicamente. La cantante ha spiegato di aver sempre trovato un ambiente di lavoro sicuro e accogliente, dove tutti l’hanno spinta a pensare prima di tutto alla sua salute.

Sulla reazione della squadra del programma, Nicla Ozenda usa un’immagine precisa: «tutti si sono mossi come una famiglia». Le fonti disponibili non chiariscono se l’intervento sia già stato eseguito o sia ancora in programma, né indicano tempi di recupero.

Il successo del quiz di Gerry Scotti e Samira Lui

La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui, va in onda senza interruzioni sulle reti Mediaset. Il quiz sta vivendo una lunga stagione di ascolti positivi.

Sul successo del programma è intervenuto anche Fiorello, con una battuta: secondo lo showman, Gerry Scotti e Samira Lui sarebbero ormai «ostaggi» di Mediaset, che non vorrebbe interrompere l’onda favorevole.

Cosa resta da sapere sul futuro di Nicla Ozenda

Non è stato reso noto se Nicla Ozenda tornerà in televisione dopo l’intervento. Non è stato comunicato neppure chi prenderà il suo posto come cantante de La Ruota della Fortuna, né se il ruolo verrà riassegnato.

Domande frequenti Perché Nicla Ozenda ha lasciato La Ruota della Fortuna? Nicla Ozenda ha lasciato La Ruota della Fortuna per sottoporsi a un intervento chirurgico a una corda vocale, dove deve essere rimossa una cisti. Le fonti disponibili non chiariscono se l’intervento sia già stato eseguito né quali siano i tempi di recupero. Cosa ha detto Nicla Ozenda su Gerry Scotti? In un’intervista al settimanale Chi, Nicla Ozenda ha definito Gerry Scotti «una macchina da guerra» e «un professionista assoluto». Secondo la cantante, Gerry Scotti non ha mai mostrato superiorità e ha trattato il cast come colleghi fin dal primo giorno. Come ha reagito Gerry Scotti al ritiro di Nicla Ozenda? Gerry Scotti si è commosso quando Nicla Ozenda ha annunciato il ritiro da La Ruota della Fortuna. Nicla Ozenda racconta che il conduttore le ha chiesto con costanza come stesse durante il periodo dell’intervento alla corda vocale. Chi sostituirà Nicla Ozenda a La Ruota della Fortuna? Non è stato comunicato chi prenderà il posto di Nicla Ozenda come cantante de La Ruota della Fortuna. Non è stato reso noto neppure se il ruolo verrà riassegnato. Cosa ha detto Fiorello su Gerry Scotti e Samira Lui? Fiorello ha scherzato sul successo de La Ruota della Fortuna, dicendo che Gerry Scotti e Samira Lui sarebbero ormai «ostaggi» di Mediaset. Secondo la battuta di Fiorello, Mediaset non vorrebbe interrompere l’onda favorevole degli ascolti del quiz.