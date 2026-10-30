Tempesta d’amore 30 ottobre: Fanny vuole una pausa da Kilian, sospetti su Larissa per la microspia

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata della soap Tempesta d’amore del 30 ottobre 2026, Fanny chiede a Kilian una pausa dalla relazione perché è esasperata dai continui divieti di Kilian. Nella stessa puntata un racconto di Hildegard fa nascere il sospetto che Larissa abbia nascosto la microspia nella baita, mentre Elias confessa a Olivia di essere attratto da Leo.

I punti chiave Nella puntata di Tempesta d’amore del 30 ottobre 2026 Fanny chiede a Kilian di mettere in pausa la relazione, senza chiuderla.

Fanny chiede la pausa perché è esasperata dai continui divieti che Kilian le impone.

Dopo un racconto di Hildegard, Larissa viene sospettata di aver nascosto la microspia trovata nella baita, ma il sospetto resta un’ipotesi.

Elias, che all’inizio nega di provare qualcosa per Leo, confessa a Olivia di essere attratto da Leo.

Canale e orario di messa in onda della puntata di Tempesta d’amore del 30 ottobre 2026 non sono stati comunicati.

Nella puntata di Tempesta d’amore del 30 ottobre, Fanny chiede a Kilian di prendersi una pausa dalla loro relazione. La ragazza è esasperata dai continui divieti che Kilian le impone.

Perché Fanny mette in pausa la storia con Kilian

Le anticipazioni del 30 ottobre indicano una causa precisa per la crisi tra Fanny e Kilian: i divieti continui. Fanny non chiude la relazione, ma chiede di sospenderla. Le trame non dicono come reagirà Kilian alla richiesta.

Chi ha nascosto la microspia nella baita

Il 30 ottobre, nella soap Tempesta d’amore, si riapre il caso della microspia trovata nella baita. Dopo un racconto di Hildegard, nasce il sospetto che a piazzare il dispositivo sia stata Larissa.

Il sospetto su Larissa per la microspia resta un’ipotesi. Le anticipazioni non dicono se nella puntata del 30 ottobre arriverà una conferma. Non dicono nemmeno se Larissa verrà messa davanti all’accusa.

Elias ammette di essere attratto da Leo

Nella puntata di Tempesta d’amore del 30 ottobre cambia anche la storia di Elias. All’inizio Elias nega di provare qualcosa per Leo. Poi si confida con Olivia e le confessa di essere attratto da lui.

Le trame non dicono se Leo saprà della confessione di Elias. Non dicono neppure come risponderà Olivia.

Cosa resta da scoprire nelle prossime puntate

Dopo il 30 ottobre, il pubblico di Tempesta d’amore aspetta risposte su tre storie. La prima è il futuro della coppia formata da Fanny e Kilian. La seconda è il ruolo di Larissa nel caso della microspia. La terza riguarda i sentimenti di Elias per Leo. Canale e orario di messa in onda della puntata non sono stati comunicati.