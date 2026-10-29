Tempesta d’amore, anticipazioni del 29 ottobre: Fanny rifiuta le condizioni di Larissa e chiude i contatti con Kilian

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del 29 ottobre 2026 della soap opera tedesca Tempesta d’amore, Fanny rifiuta le condizioni poste da Larissa e interrompe i contatti con Kilian. Nella stessa puntata Stephan sospetta che Larissa sia legata a Kilian per un’eredità, Irmi invita Elias a cena e Olivia accetta di uscire con Stephan.

I punti chiave Nella puntata di Tempesta d’amore del 29 ottobre 2026, Fanny rifiuta le condizioni poste da Larissa e interrompe i contatti con Kilian.

Nella puntata di Tempesta d’amore del 29 ottobre 2026, Stephan sospetta che il legame tra Larissa e Kilian dipenda da una questione di eredità.

Nella puntata di Tempesta d’amore del 29 ottobre 2026, Irmi invita Elias a cena.

Nella puntata di Tempesta d’amore del 29 ottobre 2026, Olivia accetta di uscire con Stephan.

Le anticipazioni della puntata di Tempesta d’amore del 29 ottobre 2026 non indicano né il canale né l’orario di messa in onda.

Nella puntata di Tempesta d’amore del 29 ottobre, Fanny rifiuta le condizioni poste da Larissa e decide di interrompere i contatti con Kilian. Nella stessa puntata si muovono anche le storie di Irmi, Elias, Olivia e Stephan.

Perché Fanny sceglie di allontanarsi da Kilian

Nella puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore, Fanny non accetta le condizioni che Larissa le impone. La reazione di Fanny è netta: smette di avere contatti con Kilian.

Le anticipazioni sulla puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore non precisano quali siano le condizioni dettate da Larissa a Fanny. Non è chiaro nemmeno se la scelta di Fanny di chiudere con Kilian sia definitiva o soltanto temporanea.

Stephan sospetta che Larissa pensi all’eredità

Nella puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore, Stephan continua a dubitare della sincerità di Larissa. Il sospetto di Stephan è che il legame tra Larissa e Kilian dipenda da una questione di eredità.

Le anticipazioni della puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore non chiariscono di quale eredità si tratti. Non è stato reso noto nemmeno se Stephan troverà conferme ai propri sospetti su Larissa.

Una cena e un appuntamento: gli altri intrecci della puntata

Nella puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore, Irmi invita Elias a cena. Le anticipazioni non anticipano come andrà la serata tra i due personaggi.

Sempre nella puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore, Olivia accetta di uscire con Stephan. L’appuntamento arriva mentre Stephan è alle prese con i dubbi su Larissa e sul suo rapporto con Kilian.

Cosa resta da scoprire nelle prossime puntate

Il materiale disponibile sulla puntata del 29 ottobre di Tempesta d’amore non indica il canale né l’orario di messa in onda. Per sapere se Fanny tornerà sui suoi passi e se i sospetti di Stephan su Larissa sono fondati bisognerà attendere le anticipazioni delle puntate successive.