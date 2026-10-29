Modificare solo una parte di una foto con Gemini: come fare

di Redazione ZON

In sintesi. In Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, per cambiare solo una zona di una foto si carica l’immagine e si descrive nel prompt la parte da modificare: il modello Nano Banana 2 è pensato per le modifiche mirate e non richiede abbonamento. In alternativa l’editor Mark up, annunciato da Google il 18 dicembre 2025, permette di cerchiare la zona sulla foto.

I punti chiave Gemini usa il modello Nano Banana 2 per le modifiche mirate alle immagini, anche senza abbonamento.

La modifica delle immagini in Gemini non è disponibile per chi ha meno di 18 anni.

Google ha annunciato l’editor Mark up di Gemini il 18 dicembre 2025 per Android, iOS e web: permette di cerchiare, evidenziare o scrivere sulla foto.

Senza piano Google AI le immagini di Gemini si scaricano in risoluzione 1K, con un piano Google AI in 2K.

A fine novembre 2025 Google indicava per Nano Banana Pro un limite di 2 immagini al giorno per gli utenti gratuiti, 100 prompt con Google AI Pro e 500 con Google AI Ultra.

Per modificare solo una parte di una foto con Gemini si carica l’immagine e si descrive nel prompt la zona da cambiare: Nano Banana 2, il modello per le immagini, è pensato per le «modifiche mirate». In alternativa si apre l’editor «Mark up» e si cerchia o si scrive direttamente sulla foto il punto da modificare, invece di descriverlo a parole.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per modificare una parte di una foto con Gemini?

Basta Gemini, dal sito gemini.google.com sul computer oppure dall’app per Android e iPhone. Per la modifica di base con Nano Banana 2 non serve un abbonamento. Nano Banana 2 entra in funzione da solo quando chiedi un’immagine con il modello di Gemini impostato su Flash o su Pro.

Ci sono però alcuni requisiti:

Età : la modifica delle immagini non è disponibile per chi ha meno di 18 anni.

: la modifica delle immagini non è disponibile per chi ha meno di 18 anni. Paese e lingua : la funzione è disponibile solo nelle lingue e nei paesi supportati dall’app che stai usando.

: la funzione è disponibile solo nelle lingue e nei paesi supportati dall’app che stai usando. Account scolastico o di lavoro: secondo Google, con un account della scuola si possono incontrare limitazioni diverse.

Come si modifica una parte di una foto dal computer?

È la procedura indicata dalla Guida ufficiale di Google. Funziona sia con un’immagine creata in Gemini sia con una foto caricata dal tuo dispositivo.

Apri il sito gemini.google.com. In alto a sinistra fai clic su «Apri barra laterale» e poi su «Raccolta». Trova l’immagine che vuoi modificare e fai clic. Se la foto è sul tuo computer, puoi invece caricarla dal dispositivo. Sotto l’immagine fai clic su «Chat». Nella casella di testo in basso scrivi il prompt, indicando con precisione solo la parte da cambiare. Fai clic su «Invia».

C’è anche una scorciatoia: dal menu degli strumenti seleziona «Crea immagini» (quello con l’icona della banana), poi carica la foto da modificare e aggiungi il prompt.

Come si fa dallo smartphone Android o iPhone?

Su telefono i passaggi sono quasi identici. Cambia solo il nome del menu.

Apri l’app Gemini oppure vai su gemini.google.com dal browser. In alto a sinistra tocca «Menu» e poi «Raccolta». Trova l’immagine che vuoi modificare e toccala. Sotto l’immagine tocca «Chat». Scrivi nel prompt la modifica da fare e invia.

La Guida di Google cita anche il collegamento con Google Foto. In Italia però non si può usare: è riservato agli utenti di almeno 18 anni negli Stati Uniti.

Come si cerchia la zona da cambiare con l’editor Mark up?

Quando descrivere la zona a parole è complicato, ad esempio «la seconda tazza da sinistra», conviene indicarla col dito. Google ha annunciato l’editor «Mark up» il 18 dicembre 2025, per Android, iOS e web. Permette di cerchiare un oggetto, disegnare una freccia, evidenziare una sezione o scrivere una nota. Gemini usa questi segni come contesto per capire la richiesta.

Attenzione: questo editor non è descritto nelle pagine della Guida Google consultate. I passaggi e i nomi dei pulsanti vengono dalla stampa specializzata in inglese, quindi nell’interfaccia italiana potrebbero avere nomi diversi.

Aggiungi la foto alla casella del prompt. Seleziona l’immagine appena allegata: si apre l’editor «Mark up». Scegli lo strumento «Sketch» e usa uno dei colori proposti per cerchiare, evidenziare o indicare la zona da modificare. Nell’angolo in alto a destra ci sono i comandi annulla e ripeti. In alternativa scegli lo strumento «Text» e scrivi l’istruzione direttamente sull’immagine. Se vuoi, aggiungi anche un prompt scritto, poi invia la richiesta.

Bisogna scrivere un prompt se si disegna sull’immagine?

No. Bastano il disegno o il testo scritto sulla foto, ma puoi sempre aggiungere un prompt per spiegarti meglio. La prima volta che carichi un’immagine compare un avviso che presenta la funzione.

Perché non vedo l’editor Mark up?

Al lancio la funzione è stata distribuita per gradi, con un rilascio lato server: anche chi aveva l’ultima versione dell’app poteva non vederla subito. Dopo il lancio la stampa l’ha vista comparire anche su un account Gemini gratuito, con l’app Google versione 16.49.59.

C’è anche un altro limite: a marzo 2026 gli strumenti di markup comparivano solo sulle immagini allegate, non su quelle generate da Gemini. Google stava provando un’icona a forma di matita per estenderli anche a queste, ma non risulta confermato che sia stata rilasciata.

Come scrivere la richiesta: un esempio concreto

Secondo Google, con Gemini puoi cambiare lo sfondo, sostituire un oggetto o aggiungere un elemento, conservando i dettagli che ti piacciono. Il segreto è nominare solo la parte da toccare e dire cosa deve restare com’è.

La Guida di Google propone questo prompt: «Ricrea questa foto senza persone sullo sfondo.» È un buon modello perché indica una sola zona, lo sfondo, e un solo intervento. Con l’editor Mark up puoi fare lo stesso cerchiando le persone da togliere e scrivendo accanto, con lo strumento «Text», cosa vuoi ottenere.

Si può modificare un’immagine trovata su internet?

Sì, dal computer con Gemini in Chrome. Fai clic con il tasto destro del mouse sull’immagine e scegli «Crea immagine con Gemini», poi scrivi la modifica.

Se l’opzione non compare, l’immagine potrebbe essere protetta o non supportata. La funzione non è disponibile se in Chrome hai fatto l’accesso con un Account Google scolastico o di lavoro.

Cosa cambia tra versione gratuita e piano Google AI?

La modifica mirata di una parte della foto funziona anche senza abbonamento. Il piano a pagamento aggiunge modelli più dettagliati e una risoluzione maggiore nei download. I prezzi attuali in Italia dei piani Google AI non sono riportati nelle fonti consultate.

Cosa Senza piano Con un piano Google AI Modifiche mirate con Nano Banana 2 Sì Sì Nano Banana 2.1 Non indicato Sì, con Google AI Pro, Plus e Ultra Rigenerare con Nano Banana Pro Secondo la Guida serve un piano Sì, con il modello impostato su Pro Risoluzione del download 1K 2K

Come si passa a Nano Banana Pro per avere più dettagli?

Dopo aver creato l’immagine con Nano Banana 2 o Nano Banana 2 Lite, in basso a destra fai clic su «Altro» e poi su «Ripeti con Pro».

Quante modifiche si possono fare al giorno?

Google non pubblica limiti aggiornati a ottobre 2026 per Nano Banana 2 e 2.1. Gli unici numeri disponibili sono di fine novembre 2025 e riguardano Nano Banana Pro: due immagini al giorno per gli utenti gratuiti, 100 prompt al giorno con Google AI Pro e 500 con Google AI Ultra. Google ha precisato che i limiti possono cambiare spesso e si azzerano ogni giorno.

Quali errori e limiti tenere a mente?

Alcuni problemi sono stati segnalati dalla stampa a settembre 2025, quindi con modelli precedenti. Vale comunque la pena controllare il risultato prima di usarlo.

Tracce dell’originale : sostituendo un capo d’abbigliamento possono restare residui del vestito precedente.

: sostituendo un capo d’abbigliamento possono restare residui del vestito precedente. Volti deformati : con modifiche ripetute al volto di una persona, l’IA a volte introduce distorsioni. Conviene ripartire dalla foto originale invece di accumulare ritocchi sullo stesso risultato.

: con modifiche ripetute al volto di una persona, l’IA a volte introduce distorsioni. Conviene ripartire dalla foto originale invece di accumulare ritocchi sullo stesso risultato. Filigrana: le immagini generate riportano un piccolo logo visibile nell’angolo in basso a destra, che segnala che il contenuto è stato prodotto con l’IA.

Se un’opzione descritta qui non compare, controlla di avere l’app aggiornata, un account personale e non scolastico o di lavoro, e di aver compiuto 18 anni. Per l’editor Mark up la disponibilità può dipendere anche dal rilascio graduale deciso da Google.

Domande frequenti Serve un abbonamento per modificare una parte di una foto con Gemini? No, la modifica mirata di una parte della foto con Nano Banana 2 funziona anche senza abbonamento. Un piano Google AI aggiunge modelli più dettagliati, come Nano Banana Pro, e il download in risoluzione 2K invece di 1K. Come si cerchia la zona da modificare su una foto in Gemini? In Gemini si allega la foto alla casella del prompt e si seleziona l’immagine per aprire l’editor Mark up. Con lo strumento Sketch si cerchia o si evidenzia la zona, con lo strumento Text si scrive l’istruzione sulla foto. I nomi degli strumenti vengono dalla stampa specializzata in inglese e nell’interfaccia italiana potrebbero essere diversi. Perché non vedo l’editor Mark up su Gemini? Google ha distribuito l’editor Mark up di Gemini per gradi, con un rilascio lato server, quindi può non comparire anche con l’app aggiornata. A marzo 2026 gli strumenti di markup comparivano solo sulle immagini allegate, non su quelle generate da Gemini. Quante modifiche alle foto si possono fare al giorno con Gemini? Google non pubblica limiti aggiornati a ottobre 2026 per Nano Banana 2 e 2.1. Gli ultimi numeri, di fine novembre 2025, riguardano Nano Banana Pro: 2 immagini al giorno per gli utenti gratuiti, 100 prompt con Google AI Pro e 500 con Google AI Ultra. I limiti si azzerano ogni giorno. Si può modificare con Gemini un’immagine trovata su internet? Sì, dal computer con Gemini in Chrome: si fa clic con il tasto destro sull’immagine, si sceglie «Crea immagine con Gemini» e si scrive la modifica. La funzione non è disponibile se in Chrome è attivo un Account Google scolastico o di lavoro.

Fonte: Guida di App Gemini (Google), Computer · Guida di App Gemini (Google), Android · Guida di App Gemini (Google), iPhone e iPad ·