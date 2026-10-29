Segreti di famiglia, anticipazioni del 29 ottobre: Ozge confessa l’omicidio di Rasoio

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Segreti di famiglia del 29 ottobre 2026 Ozge confessa di aver ucciso Rasoio dopo che gli esami del DNA la indicano come responsabile. Nello stesso episodio Ilgaz e Ceylin tornano insieme, mentre il ritrovamento di una mano mozzata, forse collegata a Neva, apre un nuovo mistero per Ilgaz.

I punti chiave Nella puntata di Segreti di famiglia del 29 ottobre 2026 gli esami del DNA indicano Ozge come responsabile della morte di Rasoio.

Ozge confessa l’omicidio di Rasoio davanti alla prova del DNA, ma le anticipazioni non rivelano il movente.

Ilgaz e Ceylin tornano insieme e decidono di ricominciare nella puntata del 29 ottobre 2026.

Il ritrovamento di una mano mozzata, forse collegata a Neva, apre un nuovo caso per Ilgaz.

Le anticipazioni non confermano che la mano mozzata appartenga a Neva.

Nella puntata di Segreti di famiglia del 29 ottobre Ozge confessa di aver ucciso Rasoio. A incastrarla sono gli esami del DNA. Nella stessa puntata Ilgaz e Ceylin tornano insieme e il ritrovamento di una mano mozzata apre un nuovo mistero.

Gli esami del DNA chiudono il caso di Rasoio

Nell’episodio di Segreti di famiglia del 29 ottobre l’indagine sull’omicidio di Rasoio arriva alla svolta. Il risultato degli esami del DNA indica Ozge come responsabile. Davanti alla prova scientifica Ozge ammette il delitto.

Le anticipazioni non spiegano il movente del delitto. Non dicono nemmeno in quali circostanze Ozge abbia ucciso Rasoio, né cosa le succederà dopo la confessione.

Ilgaz e Ceylin ritrovano l’intesa

Sul fronte sentimentale la puntata del 29 ottobre di Segreti di famiglia riporta insieme Ilgaz e Ceylin. I due personaggi ritrovano l’intesa e decidono di ricominciare. Le anticipazioni non indicano quale sia stato il passaggio decisivo per la riconciliazione.

Una mano mozzata che potrebbe portare a Neva

Mentre il caso di Rasoio si chiude, la puntata di Segreti di famiglia del 29 ottobre ne apre un altro. Viene scoperta una mano mozzata che potrebbe essere collegata a Neva. Per Ilgaz è l’inizio di un nuovo mistero dai contorni inquietanti.

Le anticipazioni parlano di un collegamento soltanto possibile. Non confermano che la mano appartenga a Neva e non dicono chi l’abbia ritrovata.

Cosa resta da scoprire nelle prossime puntate

Le anticipazioni del 29 ottobre di Segreti di famiglia lasciano aperte due domande. La prima riguarda le conseguenze della confessione di Ozge. La seconda riguarda il legame tra la mano mozzata e Neva.

Il materiale disponibile non riporta il canale e l’orario di messa in onda della puntata del 29 ottobre di Segreti di famiglia.