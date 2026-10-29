Il Paradiso delle Signore, puntata del 29 ottobre 2026: Riccardo salva la Caffetteria di Marcello

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2026, Marcello evita di vendere la Caffetteria grazie a Riccardo, che risolve i problemi del grande magazzino con la compagnia delle navi da crociera. Nello stesso episodio Carla si scontra con Umberto e Adelaide, Simona confida un trauma a Valter e Marta si riconcilia con Adelaide.

I punti chiave Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2026, Riccardo risolve i problemi del grande magazzino con la compagnia delle navi da crociera.

Grazie all’intervento di Riccardo, Marcello evita di vendere la Caffetteria nella puntata del 29 ottobre 2026.

Nella puntata del 29 ottobre 2026, Carla mostra la propria fragilità in uno scontro con Umberto e Adelaide.

Nella puntata del 29 ottobre 2026, Simona affronta una scelta professionale e racconta a Valter un trauma del suo passato.

Nella puntata del 29 ottobre 2026, Marta rivolge ad Adelaide una richiesta speciale e le due donne si riconciliano.

Nella puntata del 29 ottobre de Il Paradiso delle Signore, Marcello non dovrà vendere la Caffetteria. Il merito è di Riccardo, che risolve i problemi del grande magazzino con la compagnia delle navi da crociera.

Come Marcello riesce a tenersi la Caffetteria

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per il 29 ottobre, la svolta arriva da Riccardo. Il suo intervento chiude la questione aperta tra il Paradiso e la compagnia delle navi da crociera.

La soluzione della vertenza con la compagnia di crociere ha una conseguenza diretta per Marcello. Il personaggio de Il Paradiso delle Signore evita così di cedere la Caffetteria. Le anticipazioni non spiegano nel dettaglio quale fosse il problema con la compagnia né in che modo Riccardo lo abbia risolto.

Carla in crisi, Simona davanti a una scelta

Nella puntata del 29 ottobre de Il Paradiso delle Signore, Carla si scontra con Umberto e Adelaide. Durante il confronto il personaggio lascia emergere tutta la propria fragilità. Le anticipazioni non indicano il motivo della lite.

Simona, nella puntata del 29 ottobre, deve prendere una decisione importante sul piano professionale. Le anticipazioni non precisano di quale opportunità si tratti.

Nello stesso episodio Simona si apre con Valter e gli racconta un trauma del suo passato. Il contenuto della confidenza non è stato anticipato.

La richiesta di Marta che riavvicina Adelaide

La puntata del 29 ottobre de Il Paradiso delle Signore segna anche la riconciliazione tra Marta e Adelaide. Marta rivolge ad Adelaide una richiesta speciale, un gesto che chiude la distanza tra le due donne. La natura della richiesta resta per ora un mistero.

Le trame della puntata in sintesi

Personaggio Cosa succede il 29 ottobre Riccardo Risolve i problemi del Paradiso con la compagnia delle navi da crociera Marcello Evita di vendere la Caffetteria Carla Mostra la propria fragilità in uno scontro con Umberto e Adelaide Simona Affronta una scelta professionale e confida un trauma a Valter Marta Fa una richiesta speciale ad Adelaide e le due si riconciliano

Le anticipazioni disponibili non riportano l’orario di messa in onda della puntata del 29 ottobre né dettagli sugli episodi successivi.

Domande frequenti Marcello vende la Caffetteria nel Paradiso delle Signore? No. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2026 Marcello evita di vendere la Caffetteria. Il merito è di Riccardo, che risolve i problemi del grande magazzino con la compagnia delle navi da crociera. Cosa succede nel Paradiso delle Signore il 29 ottobre 2026? Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2026 Riccardo risolve la vertenza con la compagnia delle navi da crociera e Marcello tiene la Caffetteria. Carla si scontra con Umberto e Adelaide, Simona confida un trauma a Valter e Marta si riconcilia con Adelaide. Marta e Adelaide fanno pace nel Paradiso delle Signore? Sì. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2026 Marta rivolge ad Adelaide una richiesta speciale e le due donne si riconciliano. Le anticipazioni non rivelano in cosa consista la richiesta. Quale trauma racconta Simona a Valter nel Paradiso delle Signore? Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2026 Simona racconta a Valter un trauma del suo passato. Le anticipazioni non hanno rivelato il contenuto della confidenza.