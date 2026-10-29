Un posto al sole, anticipazioni del 29 ottobre 2026: Roberto difende Greta, Scala vuole rendere pubblico il caso Mori

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre 2026 Roberto continua a credere nell’innocenza di Greta, mentre Damiano e la PM Cimmino proseguono le indagini sul caso Mori e Scala si prepara a renderlo pubblico. Gianluca medita le dimissioni, Rossella e Nunzio sono in crisi e Mariella è gelosa della complicità tra Guido e Rosa.

I punti chiave Nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre 2026 Roberto resta convinto che Greta sia innocente.

Damiano e la PM Cimmino proseguono l’inchiesta sul caso Mori nella puntata del 29 ottobre 2026 di Un posto al sole.

Scala si prepara a rendere pubblico il caso Mori nell’episodio del 29 ottobre 2026 di Un posto al sole.

Gianluca si avvicina alla decisione di dimettersi nella puntata del 29 ottobre 2026 di Un posto al sole.

Mariella mal sopporta la complicità tra Guido e Rosa nell’episodio del 29 ottobre 2026 di Un posto al sole.

Nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre Roberto continua a difendere Greta e a credere nella sua innocenza. Intanto le indagini sul caso Mori vanno avanti e Mariella è sempre più gelosa di Rosa.

Il caso Mori resta al centro dell’episodio del 29 ottobre

Nella soap Un posto al sole, Damiano e la PM Cimmino proseguono l’inchiesta sul caso Mori. Le anticipazioni non indicano se nella puntata del 29 ottobre arriveranno svolte concrete nelle indagini.

Sul fronte del caso Mori c’è anche Scala, che nell’episodio del 29 ottobre di Un posto al sole si prepara a rendere pubblica la vicenda. Le anticipazioni non chiariscono con quali modalità e con quali conseguenze.

Roberto, nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre, resta convinto che Greta sia innocente. Le anticipazioni lo descrivono deciso a non cambiare posizione.

Le altre storie: crisi di coppia, dimissioni e gelosie

Rossella e Nunzio vivono un momento difficile nell’episodio del 29 ottobre di Un posto al sole. La tensione tra i due personaggi nasce dal confronto che hanno avuto nelle puntate precedenti. Le anticipazioni non precisano se la coppia troverà un chiarimento.

Gianluca, nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre, si avvicina alla decisione di dimettersi. Le anticipazioni disponibili non spiegano da quale incarico né per quali motivi.

Mariella, nell’episodio di Un posto al sole del 29 ottobre, mal sopporta la complicità tra Guido e Rosa. Le anticipazioni parlano di una gelosia in crescita, senza indicare se sfocerà in uno scontro aperto.

Cosa resta da scoprire nelle prossime puntate

Le anticipazioni del 29 ottobre di Un posto al sole lasciano aperte tre domande principali. La prima riguarda gli effetti della scelta di Scala sul caso Mori. La seconda riguarda il futuro di Gianluca. La terza riguarda la tenuta del rapporto tra Mariella e Guido.

Domande frequenti Cosa succede a Un posto al sole il 29 ottobre 2026? Nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre 2026 Roberto continua a difendere Greta e Scala si prepara a rendere pubblico il caso Mori. Gianluca medita le dimissioni, Rossella e Nunzio attraversano una crisi e Mariella è gelosa dell’intesa tra Guido e Rosa. Chi indaga sul caso Mori a Un posto al sole? Nella soap Un posto al sole l’inchiesta sul caso Mori è condotta da Damiano e dalla PM Cimmino. Le anticipazioni della puntata del 29 ottobre 2026 non indicano se arriveranno svolte concrete nelle indagini. Perché Gianluca vuole dimettersi a Un posto al sole? Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 29 ottobre 2026 dicono che Gianluca si avvicina alla decisione di dimettersi. Le anticipazioni disponibili non spiegano da quale incarico né per quali motivi. Perché Mariella è gelosa di Rosa a Un posto al sole? Nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre 2026 Mariella mal sopporta la complicità tra Guido e Rosa. Le anticipazioni parlano di una gelosia in crescita, senza indicare se sfocerà in uno scontro aperto.