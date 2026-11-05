Come fare una mappa mentale da un PDF con Gemini Notebook

di Redazione ZON

In sintesi. Gemini Notebook, nome di NotebookLM dal 16 luglio 2026, permette di creare una mappa mentale da un PDF solo da computer. Si crea un notebook, si carica il file con «Aggiungi fonti» e si seleziona il chip «Mappa mentale» nella chat. La mappa compare nel riquadro «Studio». L’app mobile di Gemini Notebook non supporta le mappe mentali.

I punti chiave Gemini Notebook è il nuovo nome di NotebookLM dal 16 luglio 2026.

La mappa mentale si genera solo da computer: l’app mobile di Gemini Notebook non la supporta.

Gemini Notebook accetta fonti fino a 500.000 parole e file caricati fino a 200 MB.

Il piano gratuito Standard di Gemini Notebook consente 50 fonti per notebook, secondo siti specializzati.

La mappa mentale generata compare come nota nel riquadro «Studio» e si può scaricare con «Scarica».

Per fare una mappa mentale da un PDF si usa Gemini Notebook, il nuovo nome di NotebookLM dal 16 luglio 2026. Da computer si crea un notebook, si carica il file con «Aggiungi fonti» e si seleziona il chip «Mappa mentale» nella chat. La mappa compare come nota nel riquadro «Studio». Dall’app mobile non è possibile.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

Serve un computer con accesso a Gemini Notebook, un account Google e un PDF da trasformare. Esiste un piano gratuito, quindi per iniziare non è richiesto un abbonamento. I limiti di utilizzo sono spiegati più sotto.

Una mappa mentale, secondo la guida ufficiale, riassume visivamente le fonti caricate: mostra gli argomenti principali e le idee correlate in un diagramma ramificato.

Gemini Notebook è lo stesso strumento di NotebookLM?

Sì. Google ha rinominato NotebookLM in Gemini Notebook il 16 luglio 2026. Il prodotto è lo stesso, i notebook esistenti restano accessibili e lo strumento resta un prodotto a sé, con più integrazione nell’ecosistema Gemini.

La mappa mentale non è una novità del cambio di nome: è nata con NotebookLM. Molti tutorial online usano ancora «Mind Map» o «NotebookLM». A seconda della lingua dell’interfaccia potresti vedere diciture diverse da quelle di questa guida, che usa i nomi della pagina ufficiale italiana.

Come si crea una mappa mentale da un PDF, passo per passo?

Dal computer apri Gemini Notebook (oppure «Notebook in Gemini»). Per un notebook nuovo seleziona «Crea nuovo notebook». In alternativa apri un notebook esistente. A sinistra seleziona «Aggiungi fonti». Scegli il file PDF da includere nel notebook. Nel riquadro «Fonti» lascia selezionati solo i documenti su cui vuoi basare la mappa, se nel notebook ce n’è più di uno. Nella chat seleziona il chip «Mappa mentale». Cerca nel riquadro «Studio» la nuova nota con la mappa generata. Puoi rivederla in qualsiasi momento.

Se non trovi un pulsante dove indicato, controlla le impostazioni dell’app: la posizione dei comandi può cambiare con gli aggiornamenti.

Posso farla dal telefono?

No. Secondo la guida ufficiale in italiano, l’app mobile di Gemini Notebook al momento non supporta le mappe mentali. Vanno generate da computer.

Come si esplora la mappa?

Puoi fare zoom e scorrere il diagramma. Se selezioni un nodo, puoi fare domande nella chat su quell’argomento specifico.

Un esempio: carichi la dispensa di un corso, generi la mappa e vedi un ramo che non ti è chiaro. Selezioni quel nodo e scrivi nella chat la tua domanda sull’argomento. La risposta riguarda quel punto della mappa, senza dover riformulare tutto da capo.

Come si rigenera, si salva o si condivide la mappa?

Per rigenerarla, seleziona «Altro» (l’icona con tre puntini) sulla nota e poi «Elimina nota». La generazione riparte.

Per salvarla o condividerla ci sono due strade:

seleziona «Scarica» nella finestra della mappa e invia il file;

condividi l’intero notebook: l’altra persona potrà caricare la mappa nel riquadro «Studio».

La guida ufficiale non indica in quale formato venga scaricato il file, e le fonti non ufficiali non concordano. Provalo con il tuo account prima di prometterlo a qualcuno.

Che PDF si possono caricare?

La guida ufficiale non fissa un limite di pagine. Contano il numero di parole e il peso del file.

Aspetto Limite Formati supportati come fonte PDF, Word (docx), txt, Markdown, CSV, PowerPoint Lunghezza di una fonte fino a 500.000 parole Peso di un file caricato fino a 200 MB Limite di pagine non previsto nella FAQ ufficiale PDF protetto dalla copia non viene importato

Posso fare una mappa da più PDF insieme?

Puoi caricare più fonti nello stesso notebook e scegliere quali usare dal riquadro «Fonti». La guida ufficiale non dice in modo esplicito che la mappa funzioni su più fonti. Lo descrivono così alcune guide non ufficiali, secondo cui la mappa rende meglio con un documento piuttosto lungo o con più fonti insieme.

È gratis? Quali sono i limiti?

Esiste un piano gratuito (Standard) con 100 notebook e al massimo 50 fonti per notebook. Con i piani Google AI a pagamento i limiti salgono. Queste cifre vengono da siti specializzati, che riprendono la documentazione di Google di seconda mano. Google dichiara che i limiti possono cambiare.

Piano Fonti per notebook (novembre 2026) Standard (gratuito) 50 Plus 100 Pro 300 Ultra 500 o 600

La mappa mentale non richiede un piano a pagamento: al suo debutto era disponibile sia nella versione gratuita sia in quella Plus. Dopo i cambi di limiti di settembre 2026 non c’è però una conferma ufficiale aggiornata.

Dal 2 settembre 2026, secondo un sito specializzato, i limiti di utilizzo sono a consumo, con rinnovo ogni cinque ore e un tetto settimanale che esiste anche per il piano gratuito. Google non ha reso noto quante mappe si possano generare per piano.

Cosa può andare storto?

Questi sono gli intoppi più probabili.

Il PDF non si importa. Succede se supera 500.000 parole o 200 MB, o se il file originale è protetto dalla copia.

Succede se supera 500.000 parole o 200 MB, o se il file originale è protetto dalla copia. La fonte viene bloccata. Un flag di sicurezza può scattare se il testo contiene linguaggio su temi sensibili come violenza, sessualità od oscenità, anche in contesti storici.

Un flag di sicurezza può scattare se il testo contiene linguaggio su temi sensibili come violenza, sessualità od oscenità, anche in contesti storici. PDF scansionati. Google non ha confermato come si comporti la mappa con PDF fatti solo di immagini, senza testo. Una fonte non ufficiale parla di testo estraibile.

Google non ha confermato come si comporti la mappa con PDF fatti solo di immagini, senza testo. Una fonte non ufficiale parla di testo estraibile. Modifica a mano. La guida ufficiale cita solo zoom, scorrimento, domande sui nodi, rigenerazione e download. Non risulta una modifica manuale dei nodi.

Ci si può fidare della mappa?

Usala come punto di partenza, non come sostituto dello studio. Prima di affidarti a un ramo, confronta i nodi con il testo del PDF. Se qualcosa non torna, selezionalo e chiedi chiarimenti nella chat, oppure rigenera la mappa.

Domande frequenti Come si fa una mappa mentale da un PDF con Gemini Notebook? Da computer si apre Gemini Notebook, si crea un nuovo notebook e si carica il PDF con «Aggiungi fonti». Poi si seleziona il chip «Mappa mentale» nella chat. La mappa compare come nota nel riquadro «Studio». Si può fare una mappa mentale con Gemini Notebook dal telefono? No. Secondo la guida ufficiale in italiano, l’app mobile di Gemini Notebook al momento non supporta le mappe mentali. Vanno generate da computer. Gemini Notebook è lo stesso strumento di NotebookLM? Sì. Google ha rinominato NotebookLM in Gemini Notebook il 16 luglio 2026. Il prodotto è lo stesso e i notebook esistenti restano accessibili. Quanto può essere grande un PDF per Gemini Notebook? Una fonte può contare fino a 500.000 parole e un file caricato può pesare fino a 200 MB. La FAQ ufficiale non prevede un limite di pagine. Un PDF protetto dalla copia non viene importato. La mappa mentale di Gemini Notebook è gratis? Esiste un piano gratuito, chiamato Standard, e la mappa mentale non richiede un piano a pagamento. Al suo debutto era disponibile sia nella versione gratuita sia in quella Plus. Dopo i cambi di limiti di settembre 2026 non c’è una conferma ufficiale aggiornata.

Fonte: Guida di Gemini Notebook (Google) –