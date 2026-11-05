Aereo sul GF Vip 9, Gian Marco Ciaccia nega di averlo pagato

di Redazione ZON

In sintesi. Gian Marco Ciaccia, ex di Piera Meloni, nega di aver pagato l’aereo con la dedica che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 9 a Cinecittà. Secondo la ricostruzione riportata da ZON.it il 5 novembre 2026, a farlo volare sarebbero stati dei fan. Ciaccia non è un concorrente del programma.

I punti chiave Un aereo dedicato a Gian Marco Ciaccia ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 9 a Cinecittà.

Gian Marco Ciaccia non ha mai fatto parte del cast del Grande Fratello Vip 9.

Gian Marco Ciaccia aveva trascorso alcune ore nella Casa per chiarire il rapporto con la concorrente Piera Meloni, e il confronto si è concluso con la decisione di lasciarsi.

Secondo la ricostruzione, a far volare l’aereo sono stati dei fan.

Gian Marco Ciaccia ha dichiarato sui suoi profili social di non aver speso e di non voler spendere mai un euro per il programma.

Un aereo dedicato a Gian Marco Ciaccia ha sorvolato la Casa del Grande Fratello Vip 9 a Cinecittà. Ciaccia nega di averlo pagato: «NON HO SPESO E NON SPENDERÒ MAI UN EURO PER NIENTE CHE RIGUARDI QUEL PROGRAMMA!».

Perché il passaggio dell’aereo ha sorpreso i concorrenti

Il velivolo non era indirizzato a nessuno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 9, ma a Gian Marco Ciaccia. Ciaccia non ha mai fatto parte del cast di questa edizione.

Aveva però trascorso alcune ore nella Casa per chiarire il rapporto con Piera Meloni, una concorrente del reality. Quel confronto si è concluso con la decisione di lasciarsi.

Secondo la ricostruzione, a far volare l’aereo sono stati dei fan. Dentro la Casa i concorrenti sono rimasti perplessi. Piera Meloni non ha nascosto il dubbio che a pagare lo striscione fosse stato Ciaccia stesso, per tornare al centro dell’attenzione.

Cosa ha risposto Gian Marco Ciaccia ai sospetti sui social

Lo stesso sospetto è circolato anche fuori dalla Casa, dove diversi utenti lo hanno espresso sui social. Ciaccia ha risposto sui propri canali, respingendo ogni coinvolgimento.

Nel messaggio ha scritto di non aver partecipato in alcun modo all’iniziativa. Ha poi dichiarato: «NON HO SPESO E NON SPENDERÒ MAI UN EURO PER NIENTE CHE RIGUARDI QUEL PROGRAMMA!».

Le dichiarazioni sono state pubblicate dallo stesso Ciaccia sui suoi profili social. Il Grande Fratello Vip 9 è visibile in diretta sul sito ufficiale del reality, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.

Domande frequenti Chi ha pagato l’aereo sulla Casa del Grande Fratello Vip 9? Secondo la ricostruzione, a far volare l’aereo con la dedica a Gian Marco Ciaccia sono stati dei fan. La concorrente Piera Meloni ha sospettato che a pagare fosse stato lo stesso Ciaccia, che però lo nega. Gian Marco Ciaccia ha pagato l’aereo su Cinecittà? No, lo esclude lui stesso. Sui suoi profili social Gian Marco Ciaccia ha scritto di non aver partecipato in alcun modo all’iniziativa e di non aver speso né di voler spendere mai un euro per niente che riguardi il programma. Chi è Gian Marco Ciaccia nel Grande Fratello Vip 9? Gian Marco Ciaccia non è un concorrente e non ha mai fatto parte del cast di questa edizione. Aveva però trascorso alcune ore nella Casa per chiarire il rapporto con Piera Meloni, e il confronto si è concluso con la decisione di lasciarsi. Cosa ha pensato Piera Meloni dell’aereo con la dedica a Ciaccia? Piera Meloni è rimasta perplessa, come gli altri concorrenti dentro la Casa. Non ha nascosto il dubbio che a pagare lo striscione fosse stato Gian Marco Ciaccia stesso, per tornare al centro dell’attenzione. Dove si vede il Grande Fratello Vip 9 in diretta? Il Grande Fratello Vip 9 è visibile in diretta sul sito ufficiale del reality e su Mediaset Infinity. Va in onda anche su Mediaset Extra, al canale 55 del digitale terrestre.