Grande Fratello Vip 8, Cesara Buonamici opinionista

di Riccardo Manfredelli

La prossima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza lunedì 18 settembre 2023 su Canale 5, avrà una sola opinionista: si tratta, come anticipato da Dagospia di Cesara Buonamici. La storica giornalista del Tg5, ne è anchorwoman sin dalla primissima edizione del 1992, prende il posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, entrambe già al lavoro sulla nuova edizione di Io Canto con Gerry Scotti, l’una come giurata, l’altra impegnata nella ricerca di giovanissimi “ragazzi prodigio” della musica con la sua casa di produzione Sdl2005.

La scelta di Cesara Buonamici come nuova opinionista del Grande Fratello Vip, che ritroverà alla conduzione per il quinto anno consecutivo Alfonso Signorini, ha certamente del sorprendente ma è in linea con la volontà dell’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi di imprimere al reality-show più longevo della tv un deciso cambio di passo: “Ci sono limiti che non vanno superati (…) Limiti che hanno a che fare con la sensibilità e il rispetto dei singoli. Vorrei che gli autori si sforzassero di raccontare storie senza eccessi“.

La “clausola” per i concorrenti del nuovo Grande Fratello (che riapre ai Nip)

La realizzazione del progetto di “ripulita dal trash” auspicato da Berlusconi jr., passa anche attraverso un certosino vaglio dei papabili concorrenti del prossimo Grande Fratello, che rinuncerà all’aggettivo “Vip” nel titolo per spalancare la porta rossa anche a persone comuni. A tal proposito, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero di recente bocciato una prima lista di aspiranti inquilini famosi della Casa. Tra gli altri, non faranno sicuramente le valigie direzione Cinecittà l’ex parlamentare Antonio Razzi, la showgirl ed ex moglie di Paolo Limiti Justine Mattera e Carmen di Pietro con suo figlio Alessandro, che hanno già partecipato in coppia alla scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi”. In più, Mediaset avrebbe posto il veto su i personaggi che posseggono un profilo su Onlyfans, social network a pagamento famoso soprattutto per la pubblicazione di contenuti per adulti, e avrebbe intenzione di sfoltire la rosa di influencer da scritturare. Categoria, quella dei creator digitali, che nelle scorse edizioni ha fornito al Grande Fratello gran parte del capitale umano a cui attingere per la costruzione del cast.