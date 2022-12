Alfonso Signorini sull’assenza al matrimonio di Cipriani: “Quindici giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati”

Alfonso Signorini ha spiegato il motivo per il quale non avrebbe partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Scopriamolo insieme.

Alfonso Signorini sarebbe dovuto essere il testimone di Francesca

Il conduttore Alfonso Signorini sarebbe dovuto essere testimone della sposa. Il suo nome, infatti, figurava sulle partecipazioni consegnate agli invitati all’evento. Che cosa sarà successo?

Le parole di Signorini sul matrimonio di Francesca Cipriani

“Io voglio farmi serio, non ho replicato alla polemica. Ieri mi sono trovato sul web come “disertatore”, come quello che dà buca ai matrimoni. Non ho dato buca a nessun matrimonio, lo sanno anche Francesca e Alessandro. Avevo accettato il loro invito ma quindici giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati, li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze. Se non hanno fatto a tempo a cancellare il mio nome dagli inviti non posso esserne responsabile”.

Giucas Casella

A prendere il suo posto come testimone della Cipriani è stato Giucas Casella. Alfonso Signorini, in merito, ha dichiarato:

“Hanno avuto tempo di organizzarsi, Giucas non è stato un ripiego. Conosco le norme della buona educazione, mai avrei dato buca”.

Programmi televisivi-Alfonso Signorini