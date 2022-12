Qatar 2022, chi vince il Mondiale? | LE QUOTE

Gli ottavi di finale di Qatar 2022 sono terminati con non poche sorprese. Su tutte l’eliminazione della Spagna ad opera di un incredibile Marocco. Nei quarti di finale del Mondiale si affronteranno le 8 squadre più forti al mondo.

Qatar 2022: le quote

Le uniche squadre rimaste nella competizione sono l’Olanda, l’Argentina, la Croazia, il Brasile, l’Inghilterra, la Francia, il Marocco ed il Portogallo. Qatar 2022 entra finalmente nel vivo. Queste le quote delle singole squadre per la vittoria della competizione.

Brasile : 2.80

: 2.80 Francia : 5.25

: 5.25 Argentina : 6.00

: 6.00 Portogallo : 6.50

: 6.50 Inghilterra : 7.00

: 7.00 Olanda : 17.00

: 17.00 Marocco : 27.00

: 27.00 Croazia: 34.00

Il Brasile di Neymar e compagni, che ha sbattuto fuori la Corea del Sud con un netto 4-1, risulta strafavorito per la vittoria finale, stando a quanto pronosticato dai bookmaker Eurobet. Tra le underdog (le squadre, cioè, meno candidate alla vittoria, ma che possono stupire), la meglio quotata è l’Olanda di Van Gaal, che si trova, però, a dover affrontare l’Argentina di Messi ai quarti di finale, in un match che si preannuncia essere scoppiettante. A Qatar 2022 non mancano le sorprese, dunque. Occhi puntati anche sulla Croazia, con la quota peggiore, ma attuale vicecampione in carica, avendo perso durante l’ultima edizione dei Mondiali, nel 2018, contro la Francia di Mbappé.