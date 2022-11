Qatar 2022, anche senza Neymar il Brasile spaventa tutti

Oggi si giocheranno le ultime partite del secondo turno dei gironi. Alcuni verdetti sono già stati proclamati nonostante manchi ancora un incontro per il passaggio agli ottavi. Ad esempio i padroni di casa del Qatar sono già stati matematicamente buttati fuori dal Mondiale dopo appena due partite, perse entrambe.

Gli occhi di tutti però oggi saranno rivolti verso Brasile-Svizzera, un incontro che potrebbe indicare in modo chiaro le sorti della squadra Sudamerica in questo mondiale. L’infortunio subito da Neymar è sicuramente una botta pesante per lo spogliatoio verde-oro, ma allo stesso tempo non può e non deve destabilizzare una rosa formata da veri e propri talenti.

I sostituti di Neymar

O’ Ney è la stella della sua nazionale, l’uomo copertina che tutti sognavano di vedere alzare la coppa al termine del mondiale. Dopo tanti anni, il Brasile era atterrato in Qatar con una rosa davvero impressionante, completa in ogni singolo reparto. Se l’attacco è sempre stato il fiore all’occhiello della nazionale carioca, anche la difesa adesso può contare giocatore di livello internazionale: Thiago Silva, Militao, Marquinhos, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Telles. Questi sono solo alcuni dei nomi che hanno ereditato finalmente la retroguardia del Brasile.

Per quanto riguarda l’attacco invece, beh, parliamo della nazionale meglio fornita di tutto il Mondiale. A destra Raphinna e Rodrygo devastano la corsia, mentre a sinistra con sostituzione a Neymar c’è un certo Vinicius Jr, esploso definitivamente dopo l’ultima Champions vinta da protagonista. Al centro dell’attacco invece ha di recente rubato la scena Richarlison, giocatore davvero sottovalutato ma che sta dimostrando il suo valore. Non è un caso se anche Gabriel Jesus adesso si sia accomodato in panchina nella sfida vinta contro la Serbia, per altro con doppietta proprio dell’attaccante degli Spurs.

Per questo motivo il Brasile anche senza Neymar resta probabilmente la nazionale più pericolosa di tutto Qatar2022. Le rivali lo sanno, e fanno bene a temerla. E se poi O’Ney riuscisse davvero a compiere il miracolo… Non ci sarebbe più partita per nessuno.