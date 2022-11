Caro luce e gas: 5 consigli per abbattere i costi in bolletta

Il costo di luce e gas continua a crescere in Italia: la situazione nel nostro Paese si può considerare ormai difficile da questo punto di vista.

Sia le imprese che le stesse famiglie si vedono recapitare delle bollette esagerate, i cui costi sono spesso e volentieri impossibili da sostenere e questo è un problema che riguarda sempre più utenti.

Secondo i dati più recenti, dal primo trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2022 la spesa a carico delle famiglie italiane è più che triplicata e questo riguarda sia l’energia elettrica sia il gas naturale.

Fortunatamente però, abbattere i costi in bolletta è ancora possibile: basta adottare alcune strategie che vanno dal confronto della migliore offerta gas alla riduzione dei consumi.

Vediamo insieme i suggerimenti dell’ultimo Osservatorio di SOStariffe.it per risparmiare sulle bollette.

#1 Passare al Mercato Libero

Innanzitutto, è importante sottolineare che passare ad un’offerta del Mercato Libero permette di risparmiare in modo significativo ed è dunque il primo passo da compiere per le famiglie che hanno ancora un contratto appartenente al regime di Maggior Tutela.

Nel quarto trimestre del 2022, infatti, il prezzo dell’energia stabilito dall’ARERA è schizzato ancora più alle stelle, arrivando ad essere il più alto di sempre. Parliamo di cifre che sono pari ad 8 volte quelle dello scorso anno.

Rimanere dunque nel regime di Maggior Tutela è alquanto sconveniente e significa spendere sicuramente di più, sia per l’energia elettrica che per il gas.

#2 Confrontare le migliori offerte online

Come abbiamo accennato, confrontare le migliori offerte online utilizzando un comparatore come SOStariffe.it è sicuramente un’ottima strategia per riuscire a risparmiare sia sull’energia elettrica sia sul gas.

Specialmente per quanto riguarda il Mercato Libero, infatti, le tariffe sono alquanto variabili ed è dunque importante non scegliere la prima opzione che capita ma valutarne diverse, in modo da trovare quella in assoluto più vantaggiosa per le proprie esigenze.

#3 Puntare sull’alta efficienza

Sia per quanto riguarda gli elettrodomestici che la caldaia, puntare sull’alta efficienza è sicuramente importante per riuscire a risparmiare in modo significativo in bolletta.

Sostituire la lavatrice piuttosto che la lavastoviglie e in generale gli elettrodomestici della propria abitazione con dei modelli di ultima generazione consente infatti di abbattere i costi dell’energia elettrica in modo importante e lo stesso si può dire in merito alla sostituzione della vecchia caldaia con un modello a condensazione.

#4 Impostare la giusta temperatura in casa

In quanto al riscaldamento, che rappresenta un vero e proprio problema in questo periodo perché è quello che incide maggiormente sui consumi di gas naturale, conviene impostare una corretta temperatura in casa per evitare di trovarsi con bollette esagerate.

Impostare il termostato al di sopra dei 20° infatti significa spendere nettamente di più: basta anche solo un grado di differenza per far schizzare la bolletta alle stelle.

#5 Investire nell’isolamento termico

Infine, vale la pena ricordare che investire negli interventi che consentano di ottenere un maggior isolamento termico è senza dubbio un’ottima idea.

Che si tratti del cappotto esterno dell’edificio o della sostituzione degli infissi, queste sono tutte opere che consentono di abbattere i consumi di gas in modo davvero importante.