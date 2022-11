I 4 libri migliori per migliorare i risultati delle scommesse Rabona

I libri sulle scommesse sportive sono un modo efficace per comprendere la “scienza” delle scommesse.

In questa classifica troverete i libri di cui non potrete fare a meno. Alcuni riguardano specificamente le scommesse Rabona, altri la psicologia e il rischio. Ognuno di questi libri è una guida che vi condurrà al successo.

Imparare a scommettere

Questo libro illustra ogni aspetto delle scommesse Rabona. Inizia parlando di verità banali come “quote” e “quote decimali”. Gli autori mettono con cura le informazioni in bocca al lettore. Sono presentate con un linguaggio misurato, pulito e fresco.

Nelle pagine vi aspettano anche dei calcoli. Imparerete cosa dividere per cosa per ottenere il quoziente. I calcoli, anche se complicati, sono spiegati in modo comprensibile.

Vengono anche affrontati i problemi di probabilità di vincita. Si confrontano probabilità e probabilità. Le cifre sono presentate in modo non brusco, ma uniformemente distribuite nel testo.

Come gli scommettitori professionisti battono il Pointspread del calcio professionistico

L’autore ritiene che la maggior parte delle persone si diverta a scommesse Rabona. Chiama coloro che scommettono per fare soldi investitori. Il fratello dell’autore pubblicizza il libro con frasi stringate nella prefazione.

Dice di non conoscere una sola persona che non abbia migliorato il proprio gioco dopo aver letto il libro.

Miller inizia con cose banali, ma le presenta sotto una luce interessante. Parla di linee e margini e lo fa in un modo che invoglia a leggere. Parla di come valutare i punti di forza delle squadre.

Per farlo, Miller suggerisce di osservare attentamente le ultime 4 partite delle squadre coinvolte. Nel caso in cui la stagione sia appena iniziata, si dovrebbero considerare anche gli ultimi risultati della stagione passata.

Miller ritiene che si debba scommettere solo su quote superiori a 1,9. Secondo i suoi calcoli, se oltre il 50% delle scommesse passa, lo scommettitore sarà già in un vantaggio significativo.

L’autore sostiene che è necessario spendere l’1% del banco per una singola scommessa. Mette in guardia dal puntare di più, anche se la cifra è pari al 2% o al 3% della banca.

La sua matematica non è complicata, ma facile da capire. Si basa su un’esperienza che ogni scommettitore invidierebbe. Perciò, uscite e continuate a leggere per apprendere alcuni trucchi collaudati.

Il segnale e il rumore

L’autore del libro è uno statistico di fama mondiale. Wikipedia riporta a malapena tutti i suoi successi nel campo delle previsioni. Nel 2009 è entrato nella lista delle 100 persone eccezionali del Times.

Il motivo: ha indovinato i risultati delle elezioni del 2008. È stato in grado di prevedere i risultati in 49 dei 50 Stati. Cosa sa Nate Silver che i “comuni mortali” non sanno?

Il libro tratta dei segreti del lavoro con le informazioni. Nate immerge il lettore nelle complessità dell’essere un previsore.

Racconta in modo affascinante perché alcune previsioni funzionano e altre no. L’autore cita fatti di altri settori.

Si sofferma sul mercato immobiliare statunitense e mostra come questo possa aiutare gli amanti delle scommesse Rabona.

Aprite “Il segnale e il rumore” per scoprire dove è sepolto il cane. Alla fine, c’è un enorme elenco di ringraziamenti. Nate Silver si è fatto aiutare da decine di persone per la stesura del libro. Ognuno di loro è un esperto di prim’ordine nel suo campo.

Basi commerciali

Joe Peta è un riconosciuto scommettitore di baseball. La sua biografia è degna di un adattamento cinematografico. Lavorava nel mercato azionario, ma nel 2011 è stato investito da un’auto. Joe non poteva più camminare.

Decise di dedicare la sua vita alle scommesse Rabona. Sa tutto sul baseball. Fin da bambino, Joe guardava le partite, cogliendo tutte le sfumature del gioco.

Era super motivato a raggiungere il successo. Il lavoro non era più disponibile, le sue gambe non camminavano più – così Joe si è buttato nelle scommesse, che lo hanno ricambiato.