Francesca Cipriani si sposa, ma Alfonso Signorini non si presenta

Lo scorso sabato, Francesca Cipriani– nota ai telespettatori Mediaset grazie alla sua partecipazione ai reality come Il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi– si è sposata con il compagno Alessandro Rossi, dopo la proposta di matrimonio fatta proprio durante il suo periodo trascorso nella Casa del GF.

La coppia si è sposata a Roma, nella Basilica di San Bartolomeo, sebbene per per i festeggiamenti si siano poi diretti in un castello, affittato per l’occasione.

Come riporta il Corriere della Sera, al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi erano presenti tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, con cui la Cipriani ha avuto modo di legare nel tempo. Erano infatti presenti al matrimonio: Raffaella Fico, Alex Belli, Manila Nazzaro, Samy Youssef, Giacomo Urtis, le sorelle Selassié, Enzo Paolo Turchi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tra i nomi presenti nella lista degli invitati, spacca quello di Myss Keta.

Invece il grande assente al matrimonio di Francesca Cipriani è stato proprio il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, che era atteso in veste di testimone di nozze.

Eppure, Alfonso Signori ha dato forfait all’ultimo minuto, ed è stato quindi sostituito da Giucas Casella. Ma riguardo all’accaduto, non è stato fornito alcun commento.