Dietrofront tetto al Pos: la Meloni pronta ad abbassare ancora

Notizie contrastanti e cambi di marcia repentini: la questione del tetto minimo di pagamento obbligatorio con il Pos continua a tenere banco. E’ il premier Giorgia Meloni ad annunciare novità direttamente dai suoi profili social.

Nel corso del nuovo appuntamento “#gliappuntidiGiorgia”, sono arrivate indicazioni che sembrano cambiare ancora una volta la soglia decisa.

“Quella dei 60 euro è indicativa, per me – dichiara Meloni – può essere anche più bassa. C’è ovviamente un’interlocuzione con la Commissione Ue, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, bisogna vedere come andrà a finire”.

Si dovrà attendere ancora, dunque, per una decisione finale in merito.