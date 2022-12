Influenza, è boom a Roma: pediatri sotto assalto

Settimana di fuoco per quanto riguarda l’incidenza dell’influenza stagionale per i bambini: a Roma è aumentata del 25% nella fascia 0-4 anni.

E proprio nella Capitale si è verificato un vero e proprio assalto a Pronto soccorso e pediatri: a spiegare la situazione Teresa Rongai, segretario provinciale della Federazione Italiana medici pediatri di Roma.

“Dopo il Covid un po’ tutti sono più fragili e ansiosi. In passato la febbre alta per l’influenza non era vissuta come una cosa terribile. I bambini vanno visitati, il virus influenzale può portare delle complicanze, ma i rimedi sono sempre gli stessi. Non ci si può allarmare al primo giorno. È sufficiente sentire il pediatra e seguire le indicazioni che vengono date”.

Una riflessione anche sulla bassa percentuale di vaccinazioni avvenuta quest’anno: “Purtroppo quest’anno, nonostante i nostri consigli, troppe famiglie sono state un po’ riluttanti. Nel momento in cui viene rifiutata la vaccinazione poi si fa fatica e in alcuni casi chi non ha quella copertura può avere serie complicazioni”.