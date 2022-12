Obbligo vaccinale, l’annuncio del ministro Schillaci: “Non esisterà più”

Un cambio di tendenza netto e in linea con quanto promesso negli scorsi mesi: in un’intervista a Libero, il neo ministro della Salute Orazio Schillaci ha chiarito la posizione del governo in merito all’obbligo vaccinale.

“Sul Covid è tempo di dare un messaggio di discontinuità con il passato. La popolazione è esasperata, perfino in Cina ormai si ribellano a chiusure e divieti. Siamo entrati in un’altra fase, non più degli obblighi ma della persuasione: responsabilizzare i cittadini, non obbligarli. Oggi in Italia ci sono temi sanitari più importanti e impellenti del virus”.

Niente più, dunque, obbligo vaccinale, nemmeno per il personale sanitario: è questo il messaggio lanciato da Schillaci.

“Non rimetteremo l’obbligo vaccinale – continua il ministro della Salute – e saremo sempre attenti a mediare il diritto alla salute con il rispetto delle libertà personali. Commissione d’Inchiesta? Il Parlamento ha diritto di indagare sulla gestione della pandemia ma non devono esserci strumentalizzazioni”.

Lo stesso Schillaci si è espresso sul ritorno in servizio dei medici non vaccinati: “In tutto il resto del mondo erano già rientrati. Abbiamo anticipato di poche settimane sia per un problema d’organico sia per una scelta filosofica: sul Covid e i vaccini bisogna andare verso una riconciliazione nazionale. Strano che chi ci ha criticato per questa decisione siano le stesse persone che predicano l’inclusione in ogni altra situazione”.