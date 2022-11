Grande Fratello Vip: due nuovi ingressi anticipati nella Casa?

Potrebbero esserci grandi sconvolgimenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Infatti, a causa dell’alto numero di contagi da Covid, la redazione del programma condotto da Alfonso Signorini sta pesando di far anticipare, in maniera del tutto eccezionale, i nuovi ingressi che, se fosse stata seguita la programmazione normale, sarebbero stati rivelati solo verso il periodo natalizio.

In questi giorni si è molto parlato riguardo ai nomi che potrebbero entrare, prima del previsto, nella casa del Grande Fratello Vip. In questo caso, le due principali candidate, pronte a diventare le prossime concorrenti ufficiali, sono: Manuela Villa e Milena Miconi.

Milena Miconi potrebbe risultare un volto abbastanza conosciuto, visto ha partecipato come attrice in diversi film e fiction televisive. Il ruolo che l’ha resa famosa al pubblico Rai è stato quello di Laura Respighi, la sindaca di Gubbio in “Don Matteo”. Inoltre, come diverse voci hanno confermato, la sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta avvenire già lo scorso anno; ma poi per una serie di motivi poi non se n’è fatto più niente.

Manuela Villa è invece figlia di Claudio Villa e della ballerina Noemi Garofalo. In una famiglia di artisti, Manuela scopre ben presto la sua vocazione, visto che inizia a studiare danza e canto all’età di soli 5 anni. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene con la trasmissione “Piacere RaiUno”. Se mai si concretizzerà, quella del Grande Fratello Vip non sarà certo la prima esperienza di Manuela Villa al mondo dei reality, visto che già nel 2007 venne incoronata vincitrice della quinta edizione de “L’Isola dei famosi”.

Nel mentre, non resta che seguire gli ulteriori sviluppi nelle prossime puntate del GF Vip, in onda ogni lunedì su Canale5.