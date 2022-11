“Hey Jude”, Bellingham è il primo Gen Z in gol ad un Mondiale

È una storia meravigliosa, quella di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese, classe 2003, ha appena messo la firma in quest’edizione del Mondiale siglando il gol di apertura contro l’Iran.

La storia di Bellingham

Nato calcisticamente nel Birmingham City, il 6 agosto del 2019 diventa il giovane più esordiente della squadra, debuttando a soli 16 anni e 38 giorni. Grazie alla sua cessione per 25 milioni di sterline, la squadra riesce ad evitare il fallimento e per sdebitarsi, decide di ritirare la maglia numero 22, fino a quel momento indossata dal centrocampista.

Passato al Borussia Dortmund nell’estate del 2020, riesce subito ad imporsi tra i grandi nonostante la sua giovanissima età. A soli 17 anni e 289 giorni diventa il secondo marcatore più giovane di sempre nella storia della fase ad eliminazioni della Champions League, mettendo a segno una rete (inutile ai fini del risultato) contro il Manchester City di Guardiola.

Collocazione tattica

Bellingham è un centrocampista che agisce prevalentemente da interno in una linea a 3, ma riesce a svolgere al meglio il suo ruolo anche come regista arretrato o come centrocampista in una mediana a due. Fa del dinamismo e delle lunghe leve le sue armi più importanti e, grazie alla sua straordinaria capacità di inserimento, riesce anche a segnare diverse reti. Sono già 11 le marcature in carriera, nonostante la giovanissima età, in 113 gare ufficiali.