Cetara si accende di magia: ritorna la “Notte delle Lampare” tra mare, tradizione e sapori autentici

di Redazione ZON

Alla sua 48esima edizione, 31 luglio, 1 e 2 agosto 2025, in concerto per Ami Cetara: Radispina e Dada’

Un evento simbolo tra mare e tradizione

Il borgo marinaro di Cetara è pronto ad accogliere la manifestazione più attesa e immersiva dell’anno: la Notte delle Lampare, giunta alla sua 48ª edizione, in programma dal 31 luglio al 2 agosto.

Evento simbolo della cultura e della tradizione cetarese, la Notte delle Lampare è molto più di una rievocazione: è un’esperienza sensoriale e collettiva, che unisce passato e futuro, terra e mare, lavoro e dedizione, in un affascinante rito notturno che si rinnova ogni estate.

Sarà un viaggio nel tempo, sotto le stelle, tra le onde illuminate dalle iconiche lampare – le storiche lampade usate dai pescatori per attrarre i pesci – che tornano a danzare sulle acque per una battuta di pesca in cui lo spettatore sarà assoluto protagonista.

Il programma di tre giorni

Per tre serate, il borgo si trasformerà in uno spettacolo a cielo aperto, tra visioni marine, suoni ancestrali e sapori autentici.

Giovedì 31 luglio si parte in Largo Marina alle ore 18 con “I giochi di una volta” per grandi e piccoli. A seguire, dalle 20.30, gara di cucina con spillatura live della colatura e assaggio collettivo in Piazza San Francesco. Dalle 22, concerto-spettacolo con i Figli del Vesuvio in Largo Marina.

Venerdì 1 agosto alle ore 21, da Piazza Europa, partirà la sfilata in abiti popolari con i trombonieri e sbandieratori dell’Ente Monte Castello di Cava de’ Tirreni.

Sabato 2 agosto la magia culminerà al Molo Madonnina, con la possibilità di assistere – e vivere – una vera battuta di pesca al largo, tra le onde illuminate solo dalla luce tremolante delle lampare, come accade da secoli.

Innovazione e tradizione

Questa tecnica, oggi riconosciuta nel disciplinare di produzione della Colatura di Alici di Cetara Dop, sarà raccontata attraverso un suggestivo videomapping che animerà lo skyline del borgo ogni sera.

Un evento nell’evento tra innovazione e memoria con “La Notte delle Lampare – Visioni Marine” realizzato dal Comune di Cetara grazie al finanziamento del PO FEAMPA Campania 2021/2027 – Progetto “Amare Nostrum”, all’interno della Strategia GAL Pesca Approdo di Ulisse.

L’iniziativa celebra non solo il patrimonio immateriale del mare e le filiere locali, ma anche l’innovazione della pesca sostenibile: dopo lo storico passaggio tra la lampara tradizionale e una del tutto nuova, progettata dal Flag, ecosostenibile e a led, Cetara guarda al futuro della pesca con rispetto per l’ambiente e per la salute dei pescatori.

Un rituale collettivo

La Notte delle Lampare non è solo un evento, ma un rituale collettivo, un tuffo nella memoria e nella bellezza, che rinnova ogni anno lo spirito di Cetara e lo offre generosamente a visitatori e viaggiatori in cerca di un’esperienza irripetibile.

“È un invito a rallentare, a sentire il profumo della salsedine, a lasciarsi incantare dalle luci sul mare, a gustare la semplicità e la verità dei sapori di una terra che vive di mare, di lavoro e di passione” – aggiunge Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara – “Una notte che non si dimentica, un appuntamento con il cuore pulsante della Costiera Amalfitana. Tutto questo grazie al costante impegno di Amici del Forum dei Giovani, con il consigliere delegato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Daniele Luigi D’Elia”.

Ami Cetara: musica e suggestioni

Per la prima volta, la Notte delle Lampare si intreccia con la rassegna Ami Cetara, e lo fa con due appuntamenti speciali per un incontro che è mistero e spettacolo insieme.

Il Largo Marina si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle, accogliendo l’1 agosto le Radispina, prime annunciate ospiti di questa programmazione. Suoni che affondano le radici nella terra del Sud: zampogne, corde e percussioni si fondono a voci reali che raccontano storie arcaiche con lo sguardo rivolto alla contemporaneità di loopstation, chitarre ed elettronica. Radispina è un progetto di Laura Cuomo, cantante e ricercatrice vocale, con la collaborazione di Alexsandra Ida Mauro, Ivan Del Vecchio (chitarra), Francesco Paolo Manna (percussioni).

È ufficiale: Dada’ farà tappa il 2 agosto a Cetara con il suo 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎, un pop d’autore contaminato da elettronica, jazz e suggestioni mediterranee. Dopo le aperture del tour italiano dei Massive Attack, l’artista (vincitrice di X Factor 2024) incontrerà l’incanto del borgo, per un concerto unico, tra fiabe sonore, poesia visiva e suoni che vanno dritti al cuore.

Entrambi i concerti avranno inizio alle 22, con ingresso libero. A condurre le serate, Miriam Bella, giornalista e speaker.

Organizzazione

L’evento è organizzato dal Comune di Cetara e dall’Associazione Amici del Forum dei Giovani, con la partecipazione della Proloco Cetara-Costa d’Amalfi e il sostegno di Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Forum dei Giovani, associazione ambientArti.

Scopri il programma completo su: www.nottedellelampare.it

Link video “La Notte delle Lampare”: https://www.transfernow.net/dl/20250724IVg2EL68