Salerno, Piazza Cavour: via alla riqualificazione

di Redazione ZON

Domani martedì 29 luglio avranno inizio i lavori di riqualificazione in Piazza Cavour a Salerno.

Si provvederà al ripristino dell’area antistante Palazzo S. Agostino con la sistemazione della pavimentazione, delle aiuole e del verde pubblico.

Le evoluzioni del giudizio civile in corso con la ditta aggiudicataria dell’intervento hanno consentito al Comune di Salerno di procedere finalmente alla sistemazione dell’area. I lavori procederanno in tempi serrati con l’obiettivo di restituire alla fruizione collettiva un’area per troppo tempo sottratta alla cittadinanza.