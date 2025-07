Finalmente mamma a 48 anni dopo oltre 10 anni di attesa e due tagli cesarei

di Redazione ZON

Aveva perso ogni speranza di avere un bimbo, Filip Olena, 48 anni che aveva avuto gia’ 2 figli con taglio cesareo oltre 20 anni prima, da una precedente relazione.

Olena desiderava fortemente una gravidanza per completare con la nascita di un bambino il progetto di amore con l’attuale marito.

Si era rivolta per oltre dieci anni a diversi ginecologi senza alcun risultato.

Come ultima spiaggia si rivolse al dr. Raffaele Petta ed a seguito di idonei approfondimenti diagnostici e terapie appropriate raggiunse l’obbiettivo della gravidanza.

Questa gravidanza, essendo ad alto rischio, per l’eta’ materna, fu seguita accuratamente dal dr. Raffaele Petta, con controlli clinici, ecografie e flussimetrie ravvicinate.

Alla 35° settimana per l’insorgenza di travaglio, essendo stata in precedenza sottoposta a due tagli cesarei, fu ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del “Malzoni Research Hospital“ diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni e sottoposta a taglio cesareo iterativo.

L’intervento, molto complesso per le tenaci aderenze dovute ai precedenti interventi, fu eseguito dal dr. Gianmarco Miele con il dr. Luigi Manzo, mentre l’anestesia fu condotta dal dr. Franco Lazzarini: alle ore 15,42 nasceva il piccolo Nicolas con un peso di soli kg. 2,100 affidato alle cure del dr. Angelo Izzo, Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale del “Malzoni Research Hospital”.

“Ringrazio il dr. Raffaele Petta, tutti i Medici e tutto il Personale del “Malzoni Research Hospital“ che hanno reso possibile l’avverarsi di questo sogno” afferma la signora Olena.