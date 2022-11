Salernitana, tegola Mazzocchi: lunghi i tempi di recupero

Non ci voleva proprio. Nel suo momento migliore in carriera, Pasquale Mazzocchi è costretto ai box a causa di un brutto infortunio. La Salernitana perde l’uomo che forse, in questo frangente di stagione, è il più incisivo in Serie A per i granata.

L’esterno di centrocampo, accostato nelle ultime ore al Napoli di Spalletti, resterà probabilmente lontano dal terreno di gioco per molto tempo. L’infortunio del calciatore della Salernitana è ben più grave del previsto. Stando alle informazioni raccolte nelle ultime ore, il controllo radiologico a cui si è sottoposto il centrocampista presso il centro polidiagnostico Check-Up riporta un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, con interessamento del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero possono essere ben più lunghi del previsto. La sua presenza al rientro in campo a gennaio della Serie A è decisamente incerta.

Nei prossimi giorni l’atleta si sottoporrà ad altri esami, ma nell’attesa ha già intrapreso il percorso di recupero che lo porterà a calcare nuovamente il rettangolo verde quanto prima. La Salernitana ha bisogno di lui.