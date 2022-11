Cristina Scucia, l’ex suor Cristina si racconta a Verissimo

Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del web, dopo che Silvia Toffanin a Verissimo, ha accolto la sua nuova ospite, Cristina Scuccia. Un nome che forse a molti potrebbe non suggerire niente, visto che in realtà la Scuccia è stata conosciuta per anni come Suor Cristina, colei che vinse nel 2014 The Voice.

Da allora ne è passato di tempo, è anche la vita dell’ex suor Cristina si è radicalmente trasformata. Questo perché Cristina Scuccia ha infatti deciso di abbandonare il convento. Una scelta che è arrivata dopo tanto rimuginare, ma che alla fine si è rivelata inevitabile da prendere.

“Non è successo nulla in particolare. A un certo punto non stavo più bene. È come se la mia maturazione personale stesse stretta nell’abito di Suor Cristina e nelle sue regole”– ha raccontato la vincitrice di The Voice, per poi aggiungere: “Adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato abbastanza difficile. Ma ora ho un sorriso carico e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente”.

Riguardo al suo passato Cristina Scuccia ha raccontato di non aver rimpianti, ma anzi di essere contenta per tutto quello che ha vissuto fino ad ora: “A maggio del 2008 è arrivata la mia chiamata. Ho avuto un periodo di riflessione come tutte le sorelle, necessario per capire se era la strada giusta. Ricordo con affetto quegli anni e posso soltanto spendere belle parole”.

La discussione si è poi indirizzata sul programma che le ha dato la fama: “La decisione di andare a The Voice è stata presa insieme alle sorelle. Poi quello che è arrivato ci ha sorpreso, ero impreparata io e lo erano anche loro. Le sorelle hanno cercato di proteggermi; ma l’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me”.

Ma la decisione definitiva è arrivata nel 2020: “The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento evolutivo, ma la decisione è maturata con il Covid che ha costretto a fermarmi e a guardami dentro“, dice Cristina Scuccia: “Sono entrata in crisi, non riuscivo a capire chi fossi, ho iniziato il percorso con una psicologa. Ma ho solo seguito il mio cuore”

Cristina Scuccia ha infine concluso l’intervista rivelando: “Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera. Ma vivo con il sorriso”.

E’ possibile vedere l’intervista integrale a questo link.