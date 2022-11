Ballando con le Stelle: ecco il ballerino per una notte dell’8° puntata

Prosegue a ritmo spedito la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle. Un’edizione che si è rivelata particolarmente discussa, a causa di una serie di polemiche e discussioni andate avanti di puntata in puntata. Eppure, il programma condotta da Milly Carlucci è già giunto alla sua ottava puntata, che andrà in onda questa settimana, confermandosi la trasmissione più di successo del sabato sera. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni inerenti alla puntata di sabato 26 novembre.

In via del tutto eccezionale, per questa settimana, Ballando con le Stelle andrà in onda a partire dalle 22:05, per fare spazio alla telecronaca della partita tra Giappone e Spagna. Grande attesa è prevista per il cosiddetto “ballerino per una notte”, il quale avrà poi il compito di assegnare dei punti bonus a una delle coppie partecipanti. In questo caso, la scelta è ricaduta su Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani, della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 e campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

Marcell Jacobs è quindi l’attesissimo ospite di questa nuova attesissima puntata di Ballando con le Stelle, in onda come sempre su Rai1. Non resta quindi che aspettare e vedere cosa accadrà nella puntata di questa settimana.