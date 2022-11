Musica neo-classica nel cuore di Scampia

KamAak, insieme ad un ensemble di archi, fiati e percussioni, si è recentemente esibito nelle vele di Scampia che da qualche anno sono divenute un vero e proprio “teatro a cielo aperto” dove attraverso l’arte e la cultura si lanciano messaggi positivi e di speranza per il territorio e non solo.

L’esibizione, con un repertorio di musica neo-classica di composizioni inedite, ha coinvolto, tra i membri dell’orchestra, alcuni giovani talenti del Liceo Musicale di Scampia “Melissa Bassi”; istituzione fortemente attiva sul territorio che ha sostenuto e supportato l’iniziativa nella figura del dirigente Domenico Mazzella di Bosco. “Vogliamo portare la poesia, la bellezza della musica classica, degli strumenti d’orchestra in ambienti totalmente nuovi ed inusuali, coinvolgendo soprattutto chi a teatro non verrebbe facilmente. E’ da queste sinergie che nascono esperienze forti e di grande impatto sociale e culturale, in primis per noi musicisti” ci raccontano Stella Manfredi e Luigi Castiello dei KamAak.

Così sulla scia positiva dell’apertura del Complesso Universitario Scampia della Federico II di Napoli, e delle tante attività sociali e culturali svolte dalle decine di associazioni che operano sul quel territorio, si prosegue nell’obiettivo di estrapolare le grandi potenzialità della provincia, ed in generale di tutte le periferie, allontanando gli stereotipi negativi che affliggono da decenni il quartiere. “Avòta“ il terzo video-singolo, realizzato insieme alla regista Anna Castiello, completa la trilogia “Imperfect Disconnect” pubblicata dalla label INRI Classic, verrà presentato in esclusiva dal vivo il 27 novembre 2022 con uno showcase targato INRI Classic presso la Heracles Gymnasium (via Padova 21, ore 18:30) in occasione della Milano Music Week.