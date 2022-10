Sara Manfuso racconta a Verissimo perché ha lasciato il GF Vip

Una puntata scottante è stata quella di Verissimo, andata in onda questo pomeriggio – domenica 16 ottobre. Subito dopo l’ospitata di Eliana Michelazzo, in studio per parlare del caso “Prati-Caltagirone”, Silvia Toffanin ha accolto in studio anche Sara Manfuso, che ha rivelato tutti i motivi dietro la sua uscita dalla casa del Grande Fratello vip.

Naturalmente, Sara Manfuso non ha potuto non parlare del caso che ha indignato tutta l’Italia, quello di Marco Bellavia, il quale ha deciso di abbandonare la Casa del GF Vip a seguito di alcuni atto di bullismo nei suoi confronti, quando lui sin da subito ha precisato di soffrire di alcuni disturbi psicologici. Bellavia non è stato molto specifico su questo aspetto, seppur gli spiacevoli episodi andati in onda hanno fatto intuire che si trattasse di depressione.

“Se entri al Grande Fratello Vip sei abituato alle telecamere ed hai un ego sovraesposto. All’inizio non pensavo che Marco Bellavia potesse davvero avere dei problemi. Questo perché prima di entrare nella Casa ci sono una serie di test a cui tutti siamo sottoposti. Ed ho pensato se Marco è qui significa che può starci. Non pensavo portasse dentro questo dolore e questo male di vivere.”– ha raccontato Sara Manfuso.

L’ex concorrente ha poi aggiunto: “Avevo notato cose strane e un comportamento sopra le righe. […] Ma quando c’è stata la puntata della resa dei conti, ho avuto modo di vedere quello che era accaduto in quelle ore nella casa in cui io stavo. Ho visto i pianti e l’indifferenza che ne è seguita“.

Per l’opinionista, avere la visione completa della situazione è stato abbastanza sconvolgente, visto che aveva avuto l’occasione di parlare con Marco riguardo alla situazione. “Quando ho avuto modo di vedere i video di Marco mi sono sentita morire. Io con Marco ci ho anche parlato, abbiamo pianto insieme. Io non sono meglio degli altri, ma io il mio sforzo nei suoi confronti l’ho fatto. Sono fiera di quello che ho fatto, ma non è il mio ruolo fare una diagnosi a qualcuno“.

Ed è a tutta questa situazione che si ricollega la sua decisione di abbandonare la Casa: “Io , non sono stata fra le persone degne di penalità dalla produzione del Grande Fratello Vip. Mi sono ritirata per me stessa perché in quella casa mi sentivo a disagio. Io volevo uscire di lì guardarmi allo specchio e dire: hai fatto la cosa giusta. Prima del mondo della tv c’è il rapporto con se stessi“- ha concluso Sara Manfuso.