Eliana Michelazzo: l’ex agente di Pamela Prati a Verissimo

Per mesi il caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone ha tenuto sul fiato sospeso il web. Un caso mediatico che, a modo suo naturalmente, ha fatto la storia della tv italiana. E di recente, è nuovamente tornato come argomento di discussione, con l’entrata di Pamela Prati al Grande Fratello Vip. Proprio questo pomeriggio, domenica 16 ottobre, è stata ospite a Verissimo Eliana Michelazzo, l’ex agente della Prati, che ha voluto raccontare la sua verità. Ecco quello che è accaduto durante la puntata di oggi.

Riguardo al caso che ha fatto discutere l’Italia, Eliana Michelazzo ritiene che: “Inizialmente si è fatta (si riferisce a Pamela Prati) incastrare con questa cosa mediatica che è successa a me e ad altre dieci persone; solo poi capito che la situazione stava sfuggendo di mano. All’epoca era nel dimenticatoio, perciò questa storia le ha dato notorietà.“- ha detto l’ex agente, per poi aggiungere: “Vuoi essere protagonista? Lascia stare questo discorso”.

Tra le rivelazioni più scottanti, Eliana Michelazzo conferma che la Prati è stata pagata per ogni apparizione fatta quando la rilevanza del caso non si era ancora esaurita: “Pamela ha detto di non aver preso soldi; ma non è così. È stata pagata sia per i servizi fotografici che per le ospitate in tv”.

Eliana Michelazzo ha comunque tenuto a ribadire che ogni sua azione è stata fatta in buona fede, in quanto essa stessa è stata la prima a credere all’esistenza di Mark Caltagirone. “Credo che all’inizio lei ne era convinta davvero. Solo dopo si è resa conto della realtà dei fatti, ma ha continuato a cavalcare la situazione, fino a non saperne più come uscirne”.

“In questa storia mi sento più vittima di lei, perché io l’ho sempre difesa mettendoci sempre messo la faccia”– ha detto l’ex showgirl alla conduttrice di “Verissimo”, Silvia Toffanin.