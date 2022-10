Napoli-Bologna: dove vederla in tv

Il Napoli di Spalletti torna in campo dopo la strepitosa vittoria di Champions contro l’Ajax e la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Ad attendere gli azzurri ci sarà un Bologna in cerca di riscatto dopo gli scarsi risultati delle ultime partite. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria. Qui per vedere dove leggere le probabili formazioni del match di Serie A tra Napoli e Bologna.

Dove vedere Napoli-Bologna

Data: domenica 16 ottobre 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN