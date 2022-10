Napoli-Bologna: le probabili formazioni del match

Il Napoli di Spalletti torna in campo dopo la strepitosa vittoria di Champions contro l’Ajax e la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Ad attendere gli azzurri ci sarà un Bologna in cerca di riscatto dopo gli scarsi risultati delle ultime partite. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Cosso della sezione di Reggio Calabria. Qui per vedere dove verrà trasmesso il match di Serie A tra Napoli e Bologna.

QUI NAPOLI – Spalletti conferma Meret tra i pali. In difesa spazio a Juan Jesus al posto dell’acciaccato Rrahmani con Di Lorenzo, Kim e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe essere la volta di Ndombele per sostituire l’infortunato Anguissa, al fianco di Lobotka e Zielinski. Politano, Raspadori e Kvaratskhelia formeranno il tridente offensivo.

QUI BOLOGNA – Skorupski tra i pali. Linea di difesa che dovrebbe essere composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Cambiaso. Aebischer e Medel dovrebbero essere i due in mediana, con Orsolini, Dominguez e Barrow alle spalle dell’unica punta Zirkzee.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Zanoli, Ostigard, Olivera, Elmas, Demme, Zerbin, Lozano, Gaetano, Osimhen, Zedadka.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Aebischer, Medel; Orsolini, Dominguez, Barrow; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Sosa, Ferguson, Moro, Soriano, Sansone, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Assistenti: Raspollini, Affatato.

IV Uomo: Ayroldi.

VAR: Valeri.

AVAR: Abbattista.