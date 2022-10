Il caso di Marco Bellavia al GF Vip: lo sponsor Amica Chips si dissocia

Il “caso Bellavia” continua ad impazzare sul web, alimentando accese discussioni sull’importanza attribuita alla salute mentale e di come sempre più di frequente malattie ad essa legate vengano prese sottogamba, ridicolizzate e non capite. Questo è quanto è avvenuto a Marco Bellavia, ormai ex partecipante del Grande Fratello Vip.

Sin dall’inizio, Marco Bellavia aveva dichiarato di soffrire di depressione, una situazione che non è certo migliorata con il suo arrivo nelle Casa, visto soprattutto alcuni episodi di bullismo di cui è stato vittima da parte degli altri concorrenti. E naturalmente (e giustamente) le aspre critiche non hanno riguardato solo i diretti interessanti, ma anche tutta la redazione del GF Vip che non ha preso in tempo i dovuti provvedimenti.

Alla fine di tutto, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il programma ma il suo caso continua e deve ancora fa discutere. Stando a quanto rivelano le anticipazioni del GF Vip, pare proprio che questo sarà l’argomento con cui si aprirà la puntata di questa sera.

Nel frattempo, però, “Amica Chips“, uno degli sponsor della trasmissione, ha pubblicato sui propri account social un comunicato per esprimere totale dissenso riguardo a ciò che è avvenuto nella Casa, dissociandosi da tutti i comportamenti che si sono verificati nel corso delle ultime puntate del GF Vip.

Di seguito, è riportato il comunicato pubblicato da Amica Chips:

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”.