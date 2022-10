Gf Vip: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il reality show

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Gf Vip. L’annuncio è arrivato dopo una mattinata che Bellavia ha trascorso totalmente nel confessionale. Cristina Quaranta, infatti, ha chiesto agli altri concorrenti: “Ma Marco è ancora in confessionale?”.

Gf Vip: il silenzio degli altri concorrenti della Casa

Gli altri concorrenti non hanno proferito parola. Molto probabilmente erano già a conoscenza della decisione presa da Marco.

Gf Vip: i continui attacchi a Marco

Diversi concorrenti hanno attaccato pedissequamente Marco durante la sua permanenza al Gf Vip.

Gegia, ad esempio, gli ha intimato:

“Se stai male questo non è il posto per te. Non me ne frega niente adesso di te. Stai zitto oggi, stai zitto. Io te consiglio da psicologa, statte zitto. Se spieghi come stai peggiori e non lo sai fare!”

Inoltre Marco ha detto a Carolina Marconi:

“Non mi vergogno di essere patetico perchè esiste questa cosa, ma la gente non la conosce. Io ho sfidato me stesso e ho chiesto di venire qui sia per me che per gli altri e far conoscere a qualcun altro la cosa perchè la gente si immedesima nei programmi, negli attori”.

Qualche ore prima dell’addio di Marco Bellavia anche Giovanni Ciacci lo aveva attaccato:

“Ma non può entrare con gli psicofarmaci qua dentro, ma siamo pazzi?”.

Gf Vip: il televoto è stato annullato

Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato.

Gli spettatori che hanno votato verranno rimborsati

Gli spettatori che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

