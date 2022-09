Amici 2022: ecco cosa è successo durante la puntata di oggi

Finalmente è tornato l’appuntamento con Amici 2022, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:10. Scopriamo, insieme, che cosa è successo durante la puntata di oggi.

Amici 2022: Wax viene messo in sfida da Rudy Zerbi

“Caro Wax, questa lettera non ti stupirà di certo perché ho già detto chiaramente che ti avrei messo in sfida. Io sono di parola, dunque eccoci qua. Ti ho già spiegato cosa penso di te: quando sei sul palco dovresti pensare più alla musica che all’esercizio ginnico. Tu non fai altro che correre, urlare strepitare. Fai giri di campo come quando io da bambino facevo educazione fisica a scuola. La scuola di Amici, però, non è una gara di corsa campestre. Non devi arrivare primo al traguardo, non devi conquistare una medaglia. Devi studiare, cantare, migliorare, dosare le energie vocali e fisiche sul palco. Per quanto mi riguarda tu quando ti esibisci non hai il senso della misura, il tuo continuo urlare mi infastidisce e non c’è tempo, dentro la scuola di Amici, per migliorare a tal punto da eliminare tutti questi difetti. Ecco perché ti mando in sfida contro un cantautore che reputo molto bravo, che sa cantare e che, soprattutto, sa dosare energie ed emozioni. Esattamente quello che tu, caro Wax non sai fare”.

Ludovica viene messa alla prova da Alessandra Celentano

“Ludovica, questo è il tuo primo compito da parte mia e i compiti, esattamente come a scuola, servono per studiare e quindi imparare. Per ora ti ho vista solo con dei grandi pantaloni e camicie larghe, assolutamente a tuo agio, in coreografie del tuo stile, dove ti trovo preparata. Allo stesso tempo, purtroppo, non riesco ad entusiasmarmi mentre ti guardo. Come ormai sanno anche i muri, vorrei vedere sei hai possibilità anche in altre categorie, quanto tu te la possa cavare facendo discipline e stili diversi. In sostanza, voglio testare la tua versatilità. So bene che nell’hip-hop i requisiti fisici della ballerina e la bellezza fisica non sono fondamentali ma, per quanto mi riguarda, non è così. Per me chi lavora, esprime, comunica con il corpo, deve essere armonioso e bello[…]. Dovrò vedere femminilità, sensualità, eleganza e dovrai ipnotizzare chi ti sta guardando! Dovrai essere espressiva, convincente ed avere molto controllo del tuo corpo! Per quanto riguarda l’abbigliamento sarà uguale alla professionista e non potrà essere contestato. Questa è una regola che vale per tutti!”

Amici 2022: NDG si racconta

Alla fine della puntata NDG si racconta a Lorella Cuccarini, rivelando un animo sensibile e dolce. Per rivedere questo momento bellissimo clicca qui. Ecco, di seguito, alcune sue dichiarazioni in merito alla sua presenza ad Amici:

“Per me ha molti significati. Non è soltanto la maglia di Amici ma è proprio una rivalsa personale per me perché ho vissuto momenti molto brutti in cui volevo abbandonare la musica. Il mio sogno era diventato un incubo per una serie di ragioni, mi sono sentito abbandonato dalle persone che credevano in me e per questo motivo mi sono buttato tanto giù anche io“.

NDG: il rapporto conflittuale con suo padre

“Sono qui anche per lui, per dimostragli che ce la posso fare. Non so quello che pensa di me. Ora lo vedo molto contento però troppi alti e bassi[…]. Mio padre ha difficoltà ad esternare i propri sentimenti, le proprie emozioni”.

“Sono andato in terapia, mi ha aiutato molto”

“Da bambino ero una persona molta introversa. Ho avuto un’infanzia fatta di solitudine perché i miei lavorano molto. Scrivevo il mio diario, sempre[…]. Già da bambino o ero a mille o eri giù giù. Sono andato in terapia, mi ha aiutato molto […]. Ho iniziato a volermi più bene”.

Amici 2022: NDG parla di sua sorella

“Mia sorella è contentissima, è la mia prima fan[…]. Lei è tre anni più piccola ma mentalmente è dieci anni più grande”.

Lorella Cuccarini: “Questa è una bella opportunità, Niccolò“

“Questa è una bella opportunità, Niccolò. Quindi tutte queste esperienze che hai avuto, anche difficili, tutte queste insicurezze veicolale nella musica. E poi se stai qui non è per rivalsa contro qualcuno. Se stai qui c’è un motivo. C’è un gran bel lavoro da fare”.

A concludere la puntata una notizia stupenda: Zef produrrà L’inedito di Aaron. Si è tenuta, inoltre, la Lezione Speciale Marlù per Mattia.

A concludere la puntata una notizia stupenda: Zef produrrà L'inedito di Aaron. Si è tenuta, inoltre, la Lezione Speciale Marlù per Mattia.