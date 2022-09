PlayStation 5 in bundle con Cod Modern Warfare 2

Sony ha annunciato un bundle ufficiale dedicato a PlayStation 5 e a Call of Duty: Modern Warfare II. Tramite i canali di PlayStation Direct il colosso videoludico ha, infatti, provveduto ad abilitare i preordini relativi alla nuova offerta. Nella fattispecie, il Bundle comprende i seguenti contenuti:

PlayStation 5 ;

; DualSense wireless controller;

Cavo di ricarica USB per DualSense;

Voucher per Call of Duty: Modern Warfare II -Cross-Gen Bundle ;

; Astro’s Playroom (gioco preinstallato);

Base per PS5;

Cavo HDMI;

Cavo di alimentazione per PlayStation 5.

PlayStation 5, il bundle: svelato il prezzo

Il Bundle di PlayStation 5 dedicato al nuovo capitolo di COD è proposto da Sony a 559,99 dollari (circa 580 euro al cambio odierno).

È già disponibile il preordine?

Sì, il preordine è già disponibile.

Da che giorno sarà disponibile il prodotto?

Il prodotto sarà commercializzato a partire dal 28 ottobre 2022.

L’offerta risulta accessibile al pubblico italiano?

Purtroppo no, al momento l’offerta non risulta accessibile al pubblico italiano in quanto la Sony non ha ancora istituito una filiale del servizio in Italia.

Per ora chi è riservato l’accesso?

L’accesso è, per ora, limitato a Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

PlayStation 5: caratteristiche principali