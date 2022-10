Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni del match

Il Sassuolo di Alessio Dionisi affronta la Salernitana di Davide Nicola nell’ottava giornata di Serie A. Gli emiliani sono undicesimi in classifica con 9 punti, totalizzati in 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. I campani, invece, si trovano alla tredicesima posizione a quota 7, con un cammino di una vittoria, 4 pareggi e 2 k.o.

QUI SASSUOLO Dionisi si affiderà al 4-3-3 e con ogni probabilità dovrà ancora rinunciare per infortunio a Berardi e Traoré, oltre che a Defrel e Müldür. In difesa, davanti a Consigli, Toljan e Rogerio saranno i due esterni bassi, mentre Ayhan e Gian Marco Ferrari agiranno in posizione centrale. A centrocampo in regia ci sarà Maxime López, con Frattesi e Thorstvedt a fare da mezzali. Davanti, nel tridente con Laurienté e Pinamonti, potrebbe trovar posto Kyriakopoulos.

QUI SALERNITANA Nicola ritrova il regista Bohinen, subito titolare e schiera i campani con il 3-5-2. Davanti al portiere Sepe, in difesa la linea a tre formata da Bronn, Daniliuc e il rientrante Lovato al posto di Fazio che è ancora acciaccato. Candreva e Mazzocchi s le dui occuperanno di presidiare le fasce, con Lassana Coulibaly e Maggiore mezzali. In avanti la coppia di attaccanti sarà composta da Piatek (favorito su Bonazzoli) e Dia.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime López, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Mazzocchi; Piatek, Dia. All. Nicola