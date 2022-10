Squalificati e diffidati dell’ottavo turno di Serie A

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Ecco l’elenco aggiornato di diffide e squalifiche squadra per squadra.

ATALANTA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

BOLOGNA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

CREMONESE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

EMPOLI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

FIORENTINA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

INTER

SQUALIFICATI Brozovic – 1 giornata – Salta Roma (8ª) DIFFIDATI NESSUNO

JUVENTUS

SQUALIFICATI Di Maria – 2 giornate – Salta Bologna (8ª) e Milan (9ª) DIFFIDATI NESSUNO

LAZIO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

LECCE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

MILAN

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

MONZA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

NAPOLI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

ROMA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

SALERNITANA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

SAMPDORIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

SASSUOLO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

SPEZIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

TORINO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

UDINESE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI Udogie

HELLAS VERONA