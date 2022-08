Milan-Udinese, le probabili formazioni del match

Ci siamo. Oggi alle 18:30 parte ufficialmente il campionato di Serie A 2022/23. Le settimane ed i mesi dedicati al calciomercato non hanno fatto altro che fomentare i tifosi, che oggi ritroveranno i loro amati beniamini in campo. La partita d’apertura ovviamente sarà Milan-Udinese. Gli attuali campioni di Italia, il sorprendente diavolo di Pioli è pronto a ripartire di nuovo in casa. A San Siro i rossoneri ospiteranno per questa prima giornata la nuova Udinese di Sottil, pronta a sorprendere al suo esordio sulla panchina bianconera.

Il Milan scenderà in campo oggi con una squadra uguale a quella dell’anno scorso. I nuovi innesti ed i rientri (Adli, Pobega, Origi e De Ketelaere) partiranno dalla panchina. Sorpresa Rebic probabile prima punta, che scavalca momentaneamente il rivale Giroud. Situazione pressoché identica per l’Udinese che giocherà a San Siro senza i nuovi rinforzi presi dal mercato. Grande rassicurazione la permanenza fino a fine annata di Udogie, giocatore rivelazione dello scorso campionato bianconero. Queste le premesse per Milan-Udinese, prima partita di Serie A 2022/23.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All.: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud, Origi. Indisponibili: Ibrahimovic, Tonali. Squalificati:- Diffidati: –

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. All.: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Benkovic, Bijol, Masina, Ebosele, Ebosse, Palumbo, Lovric, Samardzic, Nestorovski, Beto. Indisponibili: Arslan, Jajalo. Squalificati: – Diffidati: –

ARBITRO: Marinelli

Guardalinee: Bottegoni – Galetto

Quarto uomo: Gariglio

Var: Mazzoleni

Avar: Brfesmes

TV: Dazn