De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan

De Ketelaere sarà un nuovo giocatore del Milan. Una partita lunghissima che, finalmente, sembra essere arrivata al lieto fine. La svolta sicuramente è stata dal giocatore che, pur di assecondare il passaggio al Milan, sembra disposto a ridursi l’ingaggio.

Siamo allo scambio dei documenti, sembra questo il punto fermo della situazione, la giornata chiave per la chiusura della telenovela sembra essere oggi.

Un Milan deciso che è andato dritto su De Ketelaere. Un giocatore fortemente voluto, in una trattativa lunga ed estenuante. Il giocatore, come detto in un nostro articolo, sarà prezioso per Pioli e aumenterà la qualità sulla trequarti.

Il giocatore al massimo lunedi dovrebbe essere a Milano per le visite mediche.

Chiuso De Ketelaere al Milan servirà chiudere un difensore e un centrocampista. I nomi caldi rimangono quelli di Tanganga e Renato Sanches.