Oroscopo di Paolo Fox Sabato 30 Luglio 2022: Leone forte

Ariete L’Ariete non sta con le mani in mano, anzi da un po’ di tempo siete pure troppo infervorati. Tante le situazioni da seguire, forse qualche disorientamento c’è e persino un dispiacere se qualcosa non va per il verso giusto. Giove in buon aspetto alla Luna, non vogliamo dimenticare che ci sono nati Ariete che devono anche superare un problema fisico, in questo periodo è molto utile cercare di concentrarsi su battaglie che possono dare spazio a nuovi progetti.

Toro Giornata confusa, sembra che da venerdì ci sia qualcosa di strano nell’aria, da diversi anni il passaggio di Urano nel segno ha comportato un cambiamento radicale delle prospettive. Molti hanno deciso di stabilizzare quello che prima era precario. C’è un desiderio di trasferirsi, di vivere lontano da una realtà ormai da tempo non più accettata.

Gemelli Per i Gemelli giornata si questa di sabato, poi abbiamo una domenica sotto tono, quindi converrebbe anticipare le situazioni più importanti. Stiamo parlando di un Oroscopo molto importante e ispirato nel suo complesso. Questo perché Sole, Mercurio, Giove sono in buon aspetto. L’unico cruccio è un parente che non sta bene oppure una persona da accudire per varie ragioni.

Cancro Oroscopo diviso in due per i nati sotto il segno del Cancro. Una situazione piuttosto interessante o intrigante che riguarda l’amore, un’altra condizione molto meno facile da gestire che concerne il lavoro. Comunque resta una fase di cambiamento, di paura o di timore rispetto al futuro, in particolare per quelli che nell’ambito professionale hanno dovuto cercare nuove alleanze e accordi.

Leone Leone molto più forte, bella questa Luna nel segno che alimenta una bella carica di vitalità! Se ci sono stati problemi di lavoro bisogna superarli, soprattutto pensare che le persone infedeli, che hanno tentato di danneggiarvi non riusciranno a farcela, che saranno punite dalla loro stessa arroganza. Con Giove favorevole molte situazioni torneranno ad essere positive.

Vergine Due giornate interessanti e domenica avremo anche Luna in questo segno. Venere è in buon aspetto, c’è da dire che questo è un periodo in cui tutto è un po’ più pesante da sopportare ma è anche vero che ci si può liberare di qualche fardello caricato nel passato, soprattutto se ci sono delle persone che non seguono la vostra programmazione e organizzazione mentale. Il 2023 sarà molto importante, molti stanno già iniziando a pensare a cosa fare e a cosa programmare.

Bilancia Questo weekend è decisamente di riappacificazioni ma consigliamo quelli che hanno un problema d’amore di non parlare prima del 10 Agosto o di non mettersi contro qualcuno, un consiglio che potrebbe non essere seguito facilmente dal momento che di solito la Bilancia non ama la rissa in amore anzi spesso tace anche se non acconsente.

Scorpione Possibile che voi riusciate a fare molto di più domani rispetto ad oggi, sabato è una giornata un po’ giù di corda, domenica tutto torna invece più semplice da fare. Ultimamente vi è capitato spesso di vivere momenti di forte tensione alternati ad altri di grande entusiasmo. Venere protegge i sentimenti ma se c’è stata una separazione nel passato non crediamo che voi siate pronti a rimettervi in gioco dall’oggi al domani. Siete anche molto orgogliosi.

Sagittario Questo cielo promette molto bene. Oggi abbiamo anche Luna favorevole però attenzione se sono stati commessi errori nel passato perché con Giove che illumina il vostro cielo è possibile che tornino alla luce vecchie problematiche.

Capricorno Questo cielo comporta ogni tanto qualche privazione, lo diciamo da diverso tempo. Siete una persona particolare, ritenete che più ci si impegna in un progetto e meglio andranno le cose. Non siete tipi da scorciatoie, ecco perché nel corso degli ultimi mesi tutto vi è sembrato più faticoso. Continuiamo a pensare che le relazioni sentimentali debbano essere protette.

Acquario Possibile che voi possiate trovarvi in una condizione di forte stress. Ci sono situazioni paradossali, come ad esempio alcune cose sul posto di lavoro. L’Acquario ha sempre bisogno di stimoli nuovi, mangiare la stessa minestra alla lunga stanca. Opposizioni planetarie rendono tutto un po’ più complesso. Siate comunque ottimisti e ricordate che con Giove favorevole molte cose possono andare a buon fine.