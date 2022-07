Ultimo da record: venduti oltre 100mila biglietti in sole 6 ore

La favola di Ultimo prosegue. A testimoniare tanto successo è la vendita record di oltre 100mila biglietti in sole 6 ore. Domenica 24 luglio si è concluso il Tour negli stadi 2022 e proprio in quell’occasione l’artista ha annunciato il bis nel 2023.

Martedì 26 luglio 2022, a sei ore dalla messa in vendita dei biglietti per il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…” sono stati venduti oltre 100mila biglietti. A lanciare le prime quattro date: due a Roma e due a Milano, è stato lo stesso Ultimo. Si tratta di un vero e proprio record: poiché è l’artista più giovane ad aver raggiunto tali cifre in così poche ore.

Un successo meritato e conquistato a fatica che ha fatto guadagnare ad Ultimo persino un imitatore ufficiale. Si tratta di Francesco Cicchella, comico, attore e talentuoso imitatore che ha messo in piedi una goliardica rappresentazione dell’artista, amatissima dal pubblico televisivo e non.

Nel bel mezzo del live di chiusura del tour Stadi 2022 che si è tenuto a San Siro domenica 24 luglio (sold out). I biglietti sono già disponibili online e da domenica 31 luglio alle ore 11:00 anche nei punti vendita autorizzati, per maggiori info: www.vivoconcerti.com

Il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti, partirà con una doppia data allo Stadio Olimpico di Roma il 7 e l’8 luglio per poi proseguire a Milano allo Stadio San Siro il 17 e 18 luglio.

Ultimo e il gesto romantico

Nei testi di Niccolò Moriconi non manca mai il romanticismo e un video divenuto virale sui Social ne è la dimostrazione. Jacqueline Luna Di Giacomo, la sua oramai fidanzata ufficiale, era tra la folla, in prima fila, al concerto a San Siro, quando Lui è sceso dal palco a salutare i suoi fan. Quando l’ha vista si è fermato per darle un bacio. Il gesto condiviso innumerevoli volte a colpi di click ha fatto impazzire il web.