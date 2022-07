Ermal Meta: ecco cosa è successo al cantante

Il famoso cantante Ermal Meta è stato costretto a comunicare, tramite delle storie Instagram, delle informazioni molto importanti in merito alle sue condizioni di salute. Scopriamo, insieme, cosa è successo.

Ermal Meta: le preoccupanti storie su Instagram

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e, soprattutto, risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal. Ps: seguono foto”.

Dal profilo Instagram Ufficiale di Ermal Meta

Ermal Meta e l’amore per i concerti

Ermal Meta, parlando di un suo recente concerto, ha dichiarato:

“Non c’è una sola emozione. Ne prevalgono diverse ed è commovente – dice Ermal – Mi rendo conto adesso di quanto mi fosse mancato il contatto con le persone. Il palco ha sempre la stessa magia pur essendo ogni volta diverso. Mi rifletto negli altri, in tutti quelli che mi stanno davanti. È sempre stato così fin dall’inizio”.

Il cantante, in merito ai tour, afferma: “Come ogni volta lascio che sia la musica a dire la sua“

“Come ogni volta lascio che sia la musica a dire la sua. Le canzoni sono completamente stravolte a favore di un sound più elettronico. Questo contribuisce a rendere il concerto più impattante all’ascolto e sicuramente i feedback che mi arrivano dal pubblico vanno in quella direzione. Alla scaletta mi approccio in modo diverso ad ogni tour. In questo ho preferito partire con dei pezzi che fanno subito capire le intenzioni. Non possono mancare i brani che hanno contribuito a portare la mia carriera fino a dove è arrivata oggi, perni attorno a cui si sviluppa tutto lo spettacolo. È importante dare alle persone qualcosa che si aspettano, ma in modo personale. Ho inserito due canzoni a cui sono particolarmente legato. ’Hurt’ cantata da Johnny Cash e ’Exit Music’ dei Radiohead. Sono arrangiate in modo particolare e reinterpretate in maniera molto personale”. E a proposito del suo romanzo, dice: “Scrivere mi ha fatto scoprire cose di me che non conoscevo, forse per disattenzione o forse per mancanza di coraggio”.

Ermal Meta: discografia

Album in studio

2016 – Umano

2017 – Vietato morire

2018 – Non abbiamo armi

2021 – Tribù urbana

Album dal vivo

2019 – Non abbiamo armi – Il concerto

Con gli Ameba 4

2006 – Ameba 4

Con La Fame di Camilla

2009 – La Fame di Camilla

2010 – Buio e luce

2012 – L’attesa