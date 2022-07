Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 27 Luglio 2022: Cancro sensibile

Ariete Questa è un’altra giornata di ritardi, una risposta non arriva. Fate attenzione perché abbiamo spiegato che questo è un cielo talmente prorompente e importante che rischiate di fare troppo. Forse in questi giorni dovrete cercare semplicemente di distrarvi ma gli impegni e le preoccupazioni non sono poche. Se due persone non sono sulla stessa lunghezza d’onda bisogna avere prudenza.

Toro Questa buona situazione astrologica va sfruttata perché poi le giornate di venerdì e sabato potrebbero essere un pochino confuse, quello che ci piace di questo cielo è la capacità di analizzare ciò che è giusto fare e ciò che è sbagliato. Cercate di parlare con quelle persone che sfuggono e devono darvi delle risposte perché giovedì e venerdì potrebbero essere giornate meno interessanti anche sotto il profilo psicofisico.

Gemelli Le relazioni che nascono in questo periodo sono importanti, anche per casualità potreste fare una conoscenza speciale o essere invitati ad una festa e vedere qualcuno che vi intriga. Il vero Gemelli non si risparmia mai e quindi è sempre pronto a cambiare ambiente e a darsi da fare in nuovi progetti. E’ importante che i Gemelli facciano delle scelte e portino avanti i progetti in vista del prossimo anno.

Cancro Siete molto sensibili all’amore, avete bisogno di rifugiarvi in una situazione protetta. Non fate i pessimismi e guardatevi attorno. Un aiuto morale servirà per superare difficoltà che nascono nel lavoro e che sono ancora presenti. Questo è un cielo professionale molto combattuto. Amici di un tempo possono essere diventati nemici, tutto questo fa male.

Leone Le grandi emozioni di Agosto sono dietro l’angolo, ricordiamo per dovere di cronaca che dall’11 Agosto Venere sarà nel vostro segno zodiacale e ve lo diciamo da questa giornata di mercoledì, in modo da farvi concentrare le emozioni al meglio già nel prossimo weekend. Giove favorevole porta un coraggio che adesso viene ancora di più alimentato da queste stelle.

Vergine Dovete pensare all’autunno e agli inizi del prossimo anno quando ci sarà il massimo per voi, addirittura dalla Primavera del 2023 avremo un cielo molto più efficace per fare tutto. Detestate la confusione e siete un segno che segue la propria logica in tutto. Se c’è stato un distacco anche non voluto in amore tra Agosto e Settembre potrà nascere qualcosa di bello.

Bilancia I sentimenti non sono all’altezza delle emozioni che vorreste vivere. Questa di mercoledì è un’altra giornata un po’ particolare in cui non c’è chiarezza, in cui forse c’è solo lontananza. Ci sono state coppie che hanno avuto seri problemi negli ultimi mesi. Avete bisogno di serenità e di recuperare forza fisica, da domani tutto è più semplice.

Scorpione Luna e Venere favorevoli. Che sia una passione part-time, che sia un’amicizia divertente o un incontro occasionale perché non lasciarsi andare a qualcosa di bello? Qui ci riferiamo soprattutto a coloro che reduci da una brutta storia hanno deciso di mettere una pietra sopra ai sentimenti. Giovedì e venerdì saranno giornate faticose al punto che addirittura già stasera qualcuno dormirà male o si sentirà un po’ sotto pressione.

Sagittario Ci sono delle buone opportunità ad Agosto, sarà un mese liberatorio perché avremo Venere e Giove favorevoli. Sole e Mercurio sono ottimi già da oggi. A Giugno ci sono state alcune tensioni e chi si è sposato da poco o convive non vuole sentire il senso di chiusura nel rapporto e rifiuta vincoli e gelosie. Ci vuole pazienza nell’organizzare un progetto di vita, ottimismo ritrovato già da venerdì.

Capricorno Voi sapete che siete una persona molto attenta ai dettagli e quando assumete un obbligo, una responsabilità cercate di portarla avanti al meglio. Tuttavia da un paio di mesi tutto è risultato più difficile e se per caso avete fatto un errore è tornato presente. Luna e Venere assieme a Giove in contrasto parlano anche di rapporti sentimentali che magari non sono alla frutta. Sabato e domenica giornate migliori in un quadro generale di tensione, anche perché non vorreste tornare a fare delle cose che non vi piacciono.

Acquario Questa è una giornata interessante poi diremmo freno a mano tirato! Giovedì e venerdì ci sarà infatti un calo ma non manca volontà di rimettersi in gioco. In giornate così particolari fino a venerdì consigliamo un po’ di attenzione anche in amore. Cercare di sviare la mente dai problemi e ritrovate lo spazio di intimità che è stato perduto persino con se stessi.