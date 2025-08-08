Anche Novi Velia aderisce a Cilento Autentico DMO: salgono a otto i Comuni uniti per uno sviluppo turistico sostenibile

di Redazione ZON

Con l’adesione ufficiale del Comune di Novi Velia, diventano otto le amministrazioni comunali che hanno deliberato l’ingresso in Cilento Autentico DMO, la Destination Management Organization impegnata a costruire la rete territoriale più ampia e rappresentativa del Cilento. Un percorso strategico in vista dell’imminente riconoscimento regionale previsto dall’avviso pubblico recentemente promosso dalla Regione Campania.

L’ingresso di Novi Velia conferma la crescente consapevolezza, tra gli enti locali, della necessità di “fare sistema” per valorizzare in modo coordinato e sostenibile le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dell’entroterra cilentano.

«Abbiamo aderito convintamente a Cilento Autentico DMO perché crediamo nella necessità di lavorare insieme agli altri comuni dell’area interna per promuovere una nuova visione del turismo, fondata sulla sostenibilità, sull’identità e sul coinvolgimento delle comunità locali. Novi Velia custodisce un patrimonio culturale, spirituale e naturalistico straordinario: dal Monte Gelbison alla tradizione dei pellegrinaggi, dal centro storico al Parco Nazionale del Cilento. Mettere queste risorse in rete significa moltiplicarne il valore e generare vere opportunità per le nuove generazioni», dichiara il Sindaco di Novi Velia, Adriano De Vita.

Soddisfazione anche da parte del Presidente della DMO, Marco Sansiviero: «L’ingresso di Novi Velia rafforza ulteriormente il nostro progetto e consolida la rappresentatività della DMO, che oggi si configura come la realtà più coesa e avanzata del territorio cilentano in vista del riconoscimento regionale. La direzione è chiara: costruire un modello di governance turistica partecipata, capace di attivare risorse pubbliche e private, valorizzare le eccellenze locali e offrire al mercato esperienze autentiche, professionali e ben organizzate. Il Cilento non è solo un marchio: è una visione concreta e condivisa di sviluppo territoriale».

La DMO Cilento Autentico proseguirà nelle prossime settimane l’attività di sensibilizzazione e accompagnamento tecnico con altri comuni dell’area interessati ad aderire, con l’obiettivo di costruire un sistema turistico integrato, attrattivo, inclusivo e capace di offrire servizi di qualità durante tutto l’anno.